CHP’den zam tepkisi: Erdoğan sebeptir, zam sonuçtur

Akaryakıta bir kez daha zam yapılmasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Öztrak, “Erdoğan; "Ben uyumuştum. Habersiz zam yapmışlar. Sabah eniştemden öğrendim" diyerek kaçamaz. 'Erdoğan sebeptir, zam sonuçtur'" ifadesini paylaştı.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 63, motorinde 94 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, akaryakıtta üst üste yapılan zamlara tepki gösterdi.

“DOLAR 18 TL’Yİ GEÇERKEN DEPO 642 TL’YE DOLUYORDU ŞİMDİ 750 TL’YE DOLUYOR”

Doların 18 TL'yi geçtiği gün 55 litrelik benzin deposunun 642 TL'ye dolduğunu, şimdi ise dolar 13,90 TL iken aynı deponun 750 TL'ye dolduğunu belirten Öztrak, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Erdoğan; “Ben uyumuştum. Habersiz zam yapmışlar. Sabah eniştemden öğrendim” diyerek kaçamaz. “Erdoğan sebeptir, zam sonuçtur.”

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