CHP’li Ağbaba: Maalesef Türkiye bir şiddet ortamına teslim edilmiş durumda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Bir taraftan diplomatları suçladılar, diğer taraftan baroları bölerek avukatlar üzerinden bir nefret oluşturmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘giderlerse gitsinler’ dediği doktorları sanki kendi istekleriyle gidiyorlarmış gibi suçluyorlar. Maalesef Türkiye bir şiddet ortamına teslim edilmiş durumda” dedi.

Müslüm EVCİ

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Konya'da yüzlerce doktor, meslektaşı Ekrem Karakaya'nın katledilmesini Şehir Hastanesi önünde protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Konya'ya gelerek sağlık çalışanlarının eylemine destek verdi.

“OKUMUŞ İNSANLARDAN ADETA NEFRET EDER POZİSYONDALAR”

Dr. Ekrem Karakaya için Şehir Hastanesi'nin bahçesinde kılınan giyabi cenaze namazının ardından SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Ağbaba, sağlık çalışanlarına şiddetin göz göre göre geldiğini söyledi. Türkiye'nin iktidar tarafından bir şiddet ortamına teslim edildiğini kaydeden Ağbaba, şunları söyledi:

* “Maalesef bu şiddet olayları göz göre geldi. Tabi şu an acımız taze, toplum bir infial halinde. Hepimizin sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerekiyor ama bu süreç maalesef göz göre göre geldi.

* Ülkeyi yönetenler okumuş insanlardan adeta nefret eder pozisyondalar. Türkiye'yi yönetenler bir vasıfsızlar topluluğuna dönüşmüş durumda. Bir taraftan diplomatları suçladılar, diğer taraftan baroları bölerek avukatlar üzerinden bir nefret oluşturmaya çalışıyorlar.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘giderlerse gitsinler' dediği doktorları sanki kendi istekleriyle gidiyorlarmış gibi suçluyorlar. Maalesef Türkiye bir şiddet ortamına teslim edilmiş durumda. İşsizlik ve yoksulluktan da intihar eden vatandaşlarımız var.”

“TÜRKİYE'Yİ SUÇ ÖRGÜTLERİ YÖNETİYOR”

İktidarın 20 yıldır doktorların sorunlarına çözüm bulamadığını ifade eden CHP'li Veli Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

* “Hekimlerimizin de yaşadığı sorunları herkes biliyor. Türkiye'de üniversite sınavlarında ilk sıralara giren insanlar asgari ücretin biraz üzerinde paraya çalışıyorlar. Hem özlük hakları son derece kötü hem de bu şiddet ortamı maalesef önlenemiyor.

* Bu ülkeyi 20 yıldır yönetenler hem hekimlerin özlük haklarını veremiyor hem de güvenliklerini sağlayamıyor, çalışma koşullarını iyileştiremiyor. İyi şeylerin kendisine sahiplenen iktidarsa kötü şeylerin sorumlusu da hükümettir.

* Türkiye ülkeyi yönetenler tarafından adeta suç örgütlerine teslim edilmiş durumda. Hatta Türkiye'yi suç örgütleri yönetiyor şu anda. Şu an toplumsal bir çöküntü yaşıyoruz.

* Ülkeye yönetenler ve onların içişleri bakanına baktığımız zaman ne kadar kirli ilişki varsa onlarla ülkeyi yönetiyorlar. Bu katiller de onları örnek alıyor.”

“ACİZ BİR SAĞLIK BAKANINA SÖYLENECEK HİÇBİR SÖZ YOK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Dr. Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin Erdoğan’a tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan paylaşımını da eleştiren Ağbaba, şöyle konuştu:

* “Bakan Koca önce kendi tweetine baksın. Asıl onun tweetinde insani bir şey yok. Utanmasa ölen doktoru suçlayacak. Sağlık Bakanı Genel Başkanımıza laf yetiştireceğine kendi işine baksın. Doktorların can güvenliği bir ülkenin sağlık bakanının namusudur.

* Kendi doktorlarını korumaktan aciz bir Sağlık Bakanına söylenecek hiçbir söz yok. Sağlık Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan'ın değil doktorların haklarını korusun. Maalesef özlük hakları konusunda açıklama yaptı, hiçbir gelişme olmadı. Bence Sağlık Bakanı kula kulluğu bıraksın.”

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