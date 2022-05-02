CHP’li Akın: Kredi bulmak 21-B istisnası sayıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ihalesinin pazarlık usulüyle yapılmasının istisna gerekçesini “uygun koşullarda kredi sağlanması” olarak açıklamasına tepki gösterdi. Akın, "İktidar artık ‘uygun koşullarda kredi sağlanmasını’ bile doğal afet ya da salgın hastalık kapsamında saymaya başladı” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattıyla ilgili iddiaları TBMM gündemine taşımış ihalenin istisna olması gereken pazarlık usulüyle yapılmasının gerekçesini sormuştu.

Sayıştay'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2020 yılı denetiminde bakanlığın pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği ihalelerin rekabete aykırı olduğu tespitini anımsatan CHP'li Akın, bakanlığa söz konusu ihalenin hangi firmaların da önceden belirlendiği iddialarının doğru olup olmadığını sormuştu.

BAKANLIKTAN KAFA KARIŞTIRAN YANIT

Soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ihalenin gerçekleşmeden önce hangi firmalara verileceği yönündeki iddialarla ilgili herhangi bir yanıt vermedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı YHT hattının ihalesinin pazarlık usulü yöntemiyle yapılması konusunda ise akılları karıştıran bir yanıt verdi.

İhale mevzuatına göre pazarlık usulü ihalelerin doğal afet ya da salgın hastalık gibi bazı istisna durumlarına göre yapılması gerekirken; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yanıtında, yüksek hızlı tren hattı işinin uygun koşullarda kredi ile sağlanması gerekliliği nedeniyle Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattının pazarlık yöntemiyle ihale edildiği belirtildi. Yanıtta; yüksek hızlı tren hattının altyapı, üstyapı, elektromekanik, telekomünikasyon, sinyalizasyon gibi özellik arz eden işlerinin de bulunduğu ifade edildi.

“KREDİ BULMAK DOĞAL AFET VE SALGIN GİBİ İSTİSNA”

Akın, AKP iktidarının son dönemde neredeyse bütün altyapı işlerinde istisna olması gereken pazarlık usulü yöntemini kullanmaya başladığına dikkat çekti:

– İhale mevzuatını neredeyse 200 defa değiştiren iktidar, istisna olması pazarlık usulünü artık esas yöntem haline getirdi. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumlarda kullanılması gereken 21-B maddesinde düzenlen pazarlık yöntemi artık neredeyse bütün altyapı ihalelerinde kullanılıyor.

– Son olarak Ulaştırma Bakanlığı; Yerköy-Kayseri YHT ihalesinde bu yöntemin kullanılmasının gerekçesi ise uygun koşullarda kredi sağlanması olarak açıklanıyor. Yani artık ‘uygun koşullarda kredi sağlanmasını' bile doğal afet kapsamında sokmuş durumda.

– Son dönemde pazarlık usulüyle yapılan pek çok ihale rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle yargı tarafından iptal edilmeye başlandı. Sayıştay'ın da uygun koşullar oluşmadan kullanıldığına yönelik tespitleri var. İktidar ise kapalı kapılar ardında kamuoyundan gizli bir şekilde bu yöntemi kullanmayı çok seviyor.

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