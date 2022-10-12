CHP’li Altay: İnat MHP’den çıktı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine devam edilen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde değişiklik yapılmasına ilişkin "İnat AKP'den zannediyordum, inat MHP'den çıktı. 'Kelimesine, virgülüne dokundurtmam' diyen MHP ile de karşı karşıyayız. MHP'ye ne oluyor anlamadım" dedi.

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CHP’li Engin Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, dün CHP Grubu olarak Genel Kurul’da SPK odaklı borsa manipülasyonu yoluyla dolandırıcılık ve rüşvetin araştırılması için önerge verdiklerini ancak önergelerinin AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini söyledi.

Genel Kurul’da görüşmeleri devam eden “Dezenformasyonla mücadele” düzenlemesi olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için ‘sansür yasası’ diyen Altay, şöyle konuştu:

* “Meclis Genel Kurulu’nda usuldür, partiler bir araya gelir, yasayı makul hale getirmek için. Muhalefet teklifini sunar, iktidar onu kabul edebileceği kadar bir makul noktaya çeker ve uzlaşılır bazen, bazen de uzlaşılmaz. Bunlar normal, hayatın akışında var. Ama inat devam ediyor. Dün geldiler ‘yahu 29. maddeyi haklısınız, bir makul hale getirelim’ dediler.

* Sonra bir toplantı oldu. İnat AKP’den zannediyordum, inat MHP’den çıktı. ‘Kelimesine, virgülüne dokundurtmam’ diyen MHP ile de karşı karşıyayız. MHP’ye ne oluyor anlamadım. Ya virgülüne dokunsan ne olur? ‘Hayır. Bu böyle geçecek.’ Yani güya ‘dezenformasyon yapan, sosyal medya üzerinden gazete üzerinden, televizyon üzerinden, her neyse haber yapan ya da yorum yapan herkes hapse girmek suretiyle yargılanacak. Bunda kararlıyız’ dediler.

* Erdoğan, ‘yolsuzluk ve yoksulluğun olmadığı bir Türkiye’yi biz hallederiz, bunu biz yaparız, şuan onun hazırlığı içindeyiz’ derken şunu kastetmiş arkadaşlar; meğer yolsuzluk ve yoksulluğu rüşvetin konuşulmadığı bir Türkiye’yi hazırlıyor. Bu yasayla yolsuzluk, rüşvet, yoksulluk konuşulmayacak. Erdoğan bunu söylemiş arkadaşlar, ‘Yolsuzluğu, rüşveti, yoksulluğu ortadan kaldıracağım’ dememiş.”

CHP’nin, ülkenin fütursuzca, gaflet, dalalet içinde yönetilmesine seyirci kalamayacağını söyleyen Altay, partisinin gözünü kapatmayacağını, gözünü budaktan esirgemeyeceğini belirtti.

“TÜRKİYE’Yİ KENDİ AÇINDAN DİKENSİZ BİR GÜL BAHÇESİ YAPMAN MÜMKÜN DEĞİL”

Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Başkanı sıfatıyla meydan meydan, salon salon gezdiğini ve CHP’ye ‘edilmeyen küfür kalmadığını’ belirterek, bu hakaretlere cevap veren vatandaşların, CHP sempatizanlarının soluğu savcının karşısında aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle TCK 299’dan 2021 yılında 9 bin 168 dava açıldığını aktaran Altay, 2014’ten bugüne kadar ise yaklaşık 200 bin davanın açıldığını söyledi.

Altay, CHP’nin, Millet İttifakı’nın, yöneticilerinin, milletvekillerinin ‘kepazeliği konuşmaya devam edeceğini’ ifade ederek, “Türkiye’yi kendi açından dikensiz bir gül bahçesi yapman mümkün değil.” dedi.

TORBA TEKLİFE EYT İSTEĞİ

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanacağını aktaran Altay, “Bay Kemal’in önerisiyle Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olan bütün öğrencilerin borçlarının faizleri de bu torba yasayla silinecek. Bay Kemal söyledi, şimdi Erdoğan ve Meclis bunu gerçekleştirecek. Bütün öğrencilerimizin hak ettiği, silinmesini hak ettiği borçları bizim de desteğimizle silinecek. Başka ne olacak? Devlet bazı alacaklarından vazgeçecek” bilgisini paylaştı.

Bu torba teklifte Kur Korumalı Mevduat sisteminin süresinin uzatılmasının da yer aldığına işaret eden Altay, bu sistemle zenginin zenginliğinin korunduğunu ifade etti.

CHP olarak komisyonda 3 önerileri olacağını anlatan Altay, “Kur korumalı mevduatı işin içinden çıkarırsak olumsuz bir torba diyemeyiz. Vatandaştan gasp edilenler vatandaşa iade edilecek” değerlendirmesinde bulundu.

Altay, EYT ile ilgili düzenlemelerin de ülke gündeminde olduğunu dile getirerek, “Hazır torba geldi, biz CHP Grubu olarak yarın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na bir maddelik ek madde teklif edeceğiz. Üç fıkralı bir madde. Erdoğan, üstünden vesayetini ve gölgeni eksik etmediğin Meclisteki çoğunluğuna, Plan ve Bütçe grubuna söyle bunu kabul etsinler bu işi bitirelim. EYT yarın Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçsin” diye konuştu.

Çalışanlardan kesilen gelir vergisine ilişkin bir düzenlemeyi de komisyonda teklif edeceklerini anlatan Altay, teklifte yer verilen, varlık yönetim şirketlerine devrolmuş alacakların 2 bin 500 liraya kadar olan kısmı ifadesi ile elektrik, gaz, su borçlarında 2000 liraya kadar olan alacakların terki kısımlarında yer verilen parasal ifadenin 5 bin 500 liraya çıkarılmasını önereceklerini bildirdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın Mersin’de polisevine yapılan saldırıyla ilgili polisin can güvenliği için alınan tedbirlerde bir eksiklik olup olmadığına dair endişesini dile getirdiğini, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından basın açıklaması yoluyla buna cevap verildiğini aktaran Altay, “Emniyet Genel Müdürlüğü basın yoluyla milletvekilimize ayar vermeye kalkıyor, had bildirmeye kalkıyor. Milletvekilimize tavsiyede bulunuyor” dedi.

Altay, devletin de bir adabı olduğunu belirterek, buna göre genel müdürün milletvekiline telefon açıp iddiayla ilgili durumu izah edebileceğini söyledi. Altay, Emniyet Genel Müdürü’nün de bağlı olduğu bakanın üslubuna özendiğini iddia etti. AA

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