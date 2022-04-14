CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını Meclis gündemine taşıdı!

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, büyükbaş hayvanlara bakanlık denetiminde yapılması zorunlu çiçek aşılarında yaşanan skandalı Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Barut, "Bu skandal nedeniyle hayvan varlığımız ve insan sağlığı tehlike altında mıdır?" dedi.

Mehmet SERBES

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Barut, “Aşı skandalı nedeniyle hastalanan hayvanların telef olduğu, antibiyotik tedavisi uygulanırken kesilen hayvanların etlerinin insan sağlığı için büyük bir risk oluşturduğu iddiasına açıklık getirilmelidir. Skandala neden olan sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasını istiyoruz” dedi.

“TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILSIN”

Hazırladığı soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunan Ayhan Barut, “Büyükbaş hayvanlarımıza bakanlık denetiminde uygulanan zorunlu çiçek aşısına BVD virüsü karıştığı iddiaları yenilir yutulur gibi değil. Bu nedenle hayvanların hastalanıp telef olduğu, antibiyotik tedavisi uygulanırken kesilen hayvanların etlerinin piyasaya sürüldüğü iddiaları tüm yönleriyle aydınlatılmalı” diye konuştu.

“TEHLİKENİN BOYUTU BİLİNMİYOR”



Skandaldan kaynaklı büyükbaş hayvan varlığına ve halk sağlığına yönelik tehlikenin boyutunun henüz bilinmediğine dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Söz konusu aşının yapıldığı hayvanlarda ishal ve solunum güçlüğü gibi semptomların görüldüğü, hayvanların öldüğü, hastalık tedavisinin çok güç ve masraflı olduğu, meydana gelen riskli durum nedeniyle oluşan şikayetlerin ardından 81 ilimizde aşılama işleminin durduğu belirtiliyor.

Aşıda yaşanan karışım skandalı nedeniyle kaç hayvanın telef olduğu henüz bilinmezken Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklamada aşı yapılan hayvanlarda istenmeyen etki görülen sayının sadece 106 olduğu ifade edildi. Buna karşın uzmanlar ülke hayvan varlığımızın yüzde 20’sinin tehlike altında olduğunu söylüyor.

Aşı skandalından kaynaklı antibiyotik tedavisi uygulanıp kesilen hayvanların etlerinin tüketilmesi halinde insan sağlığı için de büyük tehlikeye yol açabileceği iddiası riskin boyutunu gözler önüne seriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan skandala neden olan sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasını istiyoruz.”

“SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?”

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Ayhan Barut’un önergesinde şu sorulara yanıt verilmesi istendi:

“1- LSD kapsamındaki aşılamada kullanılan aşıların üretimi ve temini nasıl yapılmıştır? Bilimsel kontroller, analiz, inceleme ve denetimler yeterince uygulanmış mıdır?

2- İstenmeyen etkiye yol açarak büyük tehlike yaratan aşıların özel sektör tarafından üretilip kamuya satıldığı yönündeki bilgi doğru mudur?

3- Söz konusu aşılamada yaşanan skandalda kasıt var mıdır? Bu skandal nedeniyle hayvan varlığımız ve insan sağlığı tehlike altında mıdır? Kaç hayvana aşı yapıldığı, kaçının telef olduğu biliniyor mu?

4- Aşılamadan kaynaklı oluşan hastalık nedeniyle antibiyotik tedavisi uygulanıp kesilen hayvan sayısı biliniyor mu? Kesilen hayvanların etlerinin tüketilip tüketilmediğiyle ilgili takip yapıldı mı?

5- Aşılamada meydana gelen skandalın sorumlusu kim/kimlerdir? Sorumlular hakkında idari ve adli işlem yapıldı mı, yapılacak mıdır? Soruşturmayla ilgili süreç ne durumdadır?

6- Aşılamadan kaynaklı hastalık tazminat yönetmeliğindeki değişikliğin söz konusu skandalla ilgisi var mıdır?”

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