CHP’li Başarır’dan, Kaşıkçı dosyasının kapatılmasına tepki!

Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı davası dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesine tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Sayın Erdoğan hani uluslararası hukuka göre İstanbul mahkemeleri yetkiliydi? Ne değişti? Bu millet enayi değil, hesap sormasını bilir diyordunuz. Şimdi millet enayi mi oldu?" dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesiyle ilgili karara tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, videolu bir açıklama yaptı.

“HUKUKUN TEMEL PRENSİPLERİ AYAKLAR ALTINA ALINDI”

Cemal Kaşıkcı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesini sert sözlerle eleştiren Başarır, “AKP iktidarı bu kararıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve hukukun temel prensiplerini ayaklar altına almıştır. Bir ülkenin egemenliği yalnızca parlamentodan ibaret değildir. Egemenlik aynı zamanda Türk mahkemelerinde vücut bulur. Fakat siz hukukun temel prensiplerinden biri olan ülkesellik ilkesine bile aykırı davranarak bu davayı Türk Mahkemeleri'nin elinden alarak Suudi Arabistan mahkemelerine devrediyorsunuz” şeklinde konuştu.

“ÜLKESELLİK İLKESİNİ YERLE YEKSAN ETTİNİZ”

TCK’nın 8. maddesine atıfta bulunan Başarır, “‘Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır.' denmektedir. Yani ülkesellik ilkesi, suç işleyen bir kimsenin veya suçtan zarar gören kimsenin kendi vatandaşı veya yabancı olup olmasına bakılmaksızın ülkesinde suç işleyen devletin kendi mahkemelerinde yargılanmasıdır. Buna göre Cemal Kaşıkçı davasının Türk mahkemelerinde yargılanması gerekmektedir ancak siz açıkça ülkesellik ilkesini yerle yeksan ettiniz” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ MİLLET ENAYİ Mİ OLDU?”

Erdoğan'ın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, “Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir” sözlerini hatırlatan Başarır, “Sayın Erdoğan hani uluslararası hukuka göre İstanbul mahkemeleri yetkiliydi? Ne değişti? Bu millet enayi değil, hesap sormasını bilir diyordunuz. Şimdi millet enayi mi oldu? Suudi Arabistan size ne vaadlerde bulundu? Verilen bu kararla Türk Yargısını tüm dünyaya rezil ediyorsunuz. Verilen bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır” açıklamasında bulundu.

“VERİLEN BU KARAR UTANÇ VERİCİ BİR KARARDIR”

Başarır, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kaşıkçı cinayetinde mahkemenin vermiş olduğu karar bir rezalete daha imza atmıştır. Yasadan bihaber bunlar. Bu kararı hangi pazarlıkla, hangi baskıyla, hangi rica üzerine verdiler? Burada yargılanmaları gerekiyor. Bunun için Türk Mahkemeleri'nin direnmesi gerekiyor ama Suudi Arabistan Mahkemeleri'nin yetkili olduğu yönünde karar veriyorlar. Yasa çok açık, verilen bu karar utanç verici bir karardır.”

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