CHP’li başkan, başarılı öğrencileri İngiltere’ye gönderecek

Tunceli’nin CHP’li Pertek Belediyesi, ‘Pertek elçilerini yetiştiriyor’ projesi kapsamında başarılı 50 lise öğrencisini yeni bir ülke ve dil öğrenmeleri amacıyla İngiltere’ye gönderiyor. Projeye ilişkin konuşan CHP Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, “Yurt dışına gidenler bilir ülkemizdeki kimi eksiklikleri karşılıklı bunların farkındalığına varacaklar dolayısıyla vizyonları, hedefleri genişleyecek" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP'li Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın seçim vaatleri arasında olan ancak corona virüsü salgını nedeniyle hayata geçirilemeyen “Pertek elçilerini yetiştiriyor” projesi kapsamında başarılı 50 lise öğrencisini 10 günlüğüne İngiltere'ye gönderiyor. CHP'li başkan Ruhan Alan, ilk aşamada 10 öğrencinin İngiltere'ye gönderileceğini kaydetti.

“BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ İNGİLTERE GÖNDERİLECEK”

Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan, “Pertek Elçilerini Yetiştiriyor” projesi ile başarılı öğrencilerin belirli periyotlarla İngiltere'ye göndereceklerini belirterek, “Belediye seçimleri olduğu süreçte projemizin adı Pertek Elçilerini Yetiştiriyor projesi olacaktı, pandemi sebebiyle bunu yapamadık belirli bir süre şuan o fırsata eriştik kısmi olarak. Toplamda 50 öğrenci olmak kaydıyla ilk aşamada 10 öğrencimizi 11. Sınıf öğrencimizi belirli süreliğine İngiltere'ye göndereceğiz, yanlarında 2 tanede İngilizce eğitmen olmak kaydıyla. Tabi bu toplamda 50 kişi olacak öğrencilerimizin başarı durumu, ekonomik durumları ön planda olacak. Yani ekonomik durumları kötü olup da başarılı olan öğrencilerimize öncelik tanıyacağız. Burada da 11. sınıf olmasının sebebi 12. sınıfta öğrenci arkadaşlar üniversite sınavlarına giriyorlar dolayısıyla vizyonlarının genişlediğini düşünüyorum geldikleri süreçte ve hedeflerinde de olumlu anlamda bir değişiklik olacağını düşünüyorum üniversite sınavına girecekleri vakit. İlk aşamada bu ara tatilde 10 öğrencimizi ya Londra ya da Brigham'a göndermeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN VİZYON VE HEDEFLERİ GENİŞLEYECEK”

Milli Eğitim Bakanlığı ve Pertek Kaymakamlığı'nın da bilgisi dahilinde başlatılan bir proje olduğunu belirten Alan, “ Öğrenciler 10 gün boyunca İngiltere'de dil kursu imkanına sahip olacak. Alan, “Milli Eğitim Bakanlığı ve kaymakamlık makamları bilgisi dahilinde yapılacak bizim hedefimiz 10 günlük periyotta olmasını istiyoruz. Çocukların orada gidip 1 hafta hem dil kursunu kısmi olarak görmeleri hem de ayriyeten İngiltere'yi görmeleri. Yurt dışına gidenler bilir ülkemizdeki kimi eksiklikleri karşılıklı bunların farkındalığına varacaklar dolayısıyla vizyonları, hedefleri genişleyecek. Amacımız çocukların, gençlerin bir şekilde ilerleyen süreçte hayatlarına katkı sunmak bunun da oluşacağını düşünüyorum. Toplamda 50 öğrenciyi göndereceğiz diye umut ediyorum ilk aşamada 10 öğrenci olacak. Pandemi süreci yaşadık ülkede sıkıntılı bir süreçti hepimiz için aslında bu projenin daha erkenden olması gerekiyordu şuan başlatabildik. 50 tane 11. Sınıf öğrenci arkadaşımızı umut ediyorum İngiltere'ye göndereceğiz” ifadelerini kullandı.