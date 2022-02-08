CHP’li başkan belediyenin elektrik faturasını paylaştı

Nevşehir Hacıbektaş ilçe Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Arif Yoldaş Altıok, şubat ayında belediyeye gelen elektrik faturasını paylaşarak gelen tutara tepki gösterdi. Belediyeye ocak ayında 71 bin 250 TL gelen elektrik faturasının Şubat ayında 180 bin TL geldiğini ifade eden Altıok, bu rakamın yaz aylarında artacağını belirtti. Altınok, “Elektrik faturalarını hiçbir belediyenin ödeyebileceğini düşünmüyorum” dedi.

Müslüm EVCİ

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Yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamlar toplumun tüm kesimlerini etkilemeye devam ediyor. Yüksek gelen elektrik faturalarından dolayı birçok kentte vatandaşlar protesto yürüyüşleri yaparken, belediyeler de zamdan nasibini aldı.

Nevşehir Hacıbektaş ilçe Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Arif Yoldaş Altıok belediyeye gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

“ELEKTRİK FATURASININ HİÇBİR BELEDİYE ÖDEYEMEZ”

Belediyeye ocak ayında 71 bin 250 TL gelen elektrik faturasının Şubat ayında 180 bin TL geldiğini ifade eden Altıok paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kış aylarında olmamıza rağmen, ocak ayı ödenen elektrik faturamız 71 bin 250 TL iken, Şubat ayında ödememiz gereken elektrik faturası 180 bin TL. Aradaki fark 108 bin TL. Yaz aylarında gelmesi muhtemel 250 bin tl'yi geçecek Elektrik faturalarını hiçbir belediyenin ödeyebileceğini düşünmüyorum. Acilen yerel yönetimlere artan faturalar için çözüm üretilmelidir. Halkımızın takdirine”

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