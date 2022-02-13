CHP’li başkan elektrik faturalarına dikkat çekti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ’nin devreye aldığı Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali’ni gezdi. Seçer, “Vatandaşlarımızın canını yakan rakamlara ulaştı elektrik fiyatları. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin önemli elektrik tüketimi var. Bizim de elektrik üretimlerini kendi bünyemizde gerçekleştirmek için çalışmalarımız var. Güneşten en azami şekilde yararlanmak istiyoruz. Türkiye’deki özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek için merkezi yönetimlerin teşviklerinin artırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 3 adet içme suyu deposunda toplam 3 megavatlık Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'ni hayata geçirdi. Çalışma kapsamında yüksek enerji tüketimli tesislerin enerji ihtiyacının, yenilenebilir enerjiden karşılanacağı belirtildi.

“VATANDAŞIN CANINI YAKAN BOYUTA ULAŞTI”

Başkan Seçer, enerjinin öneminin her geçen gün daha da arttığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin elektrik enerjisi üretimi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Son günlerde, Türkiye'nin hatta dünyanın gündeminde elektrik enerjisindeki anormal fiyat artışlarının olduğuna işaret eden Seçer,

“Vatandaşlarımızın canını yakan rakamlara ulaştı elektrik fiyatları. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin önemli elektrik tüketimi var. Bizim de elektrik üretimlerini kendi bünyemizde gerçekleştirmek için çalışmalarımız var. MESKİ'de çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge birimimiz var” ifadelerini kullandı.

“12 BİN KONUTU AYDINLATACAK EŞ DEĞERDE ELEKTRİK ÜRETİMİNE ERİŞECEĞİZ”

Mersin'in önemli bir güneş potansiyeli olduğunu vurgulayan ve bu potansiyeli değerlendirmek istediklerini aktaran Seçer,

“Biz Mersin'de güneşten en azami şekilde yararlanmak istiyoruz. Bu günleri görerek bu yönde çalışmalarımızı başlattık. 3 megavatlık tesisi yeni devreye aldık, güneş enerji santrallerimizi ve bu yıl sonuna kadar bu oranı 18 megavata çıkarmak için çalışıyor arkadaşlarımız. Yıl sonu itibarıyla da 18 megavata erişmiş olacağız.

Bu daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Yeni devreye aldığımız tesis 2 bin konutu aydınlatacak eş değerde bir elektrik enerjisi üretiyor. Yıl sonuna kadar da yeni devreye alacağımız sistemlerle 12 bin konutu aydınlatacak eş değerde elektrik üretimine erişeceğiz” diye konuştu.

“134 BİN KONUTU AYDINLATACAK SEVİYELERE ULAŞACAK”

Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık düzenli depolama tesislerinde 75 bin konutu aydınlatmaya yetecek eş değerde çöpten elektrik üretiminin sürdüğünü anımsatan Seçer, yıl sonuna kadar üretim değerlerinin artacağını söyledi.

Seçer, “Yoğun bir çalışmamız var. Bu yıl sonuna kadar oradaki rakamı da 122 bin konutu aydınlatacak seviyeye çıkaracağız. Yani güneşten, gazdan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştiraklerinin bu yıl sonuna kadar ürettiği elektrik toplamda şu anki 77 bin konutu aydınlatacak seviyedeki üretimden 134 bin konutu aydınlatacak seviyelere ulaşacak” açıklamasında bulundu.

“TEŞVİKLERİN ARTIRILMASI LAZIM”

Seçer, yenilenebilir enerji yatırımlarının artması için destekler gerektiğini de sözlerine ekleyerek, “Bu anlamda da Türkiye'deki özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek için merkezi yönetimlerin teşviklerinin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu güneş enerjisidir, bu biyokütledir, bu biyogazdır, bu rüzgâr enerjisidir, hidrolik enerjidir. Eğer projeksiyonlarımız daha çok yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yoğunlaşırsa bu ülkemizin ekonomisine bugün en çok yükü getiren enerji temininde de önemli bir rahatlamaya neden olacaktır” diye konuştu.

“ENERJİ, ENERJİ KAYNAKLARI, ENERJİ MALİYETLERİ ÇOK ÖNEMLİ”

Mersin gibi önemli güneş potansiyeline sahip bir şehirde nükleer enerji yatırımı yapıldığına dikkat çeken Seçer, şunları söyledi:

“Mersin'de bu kadar önemli güneş enerji potansiyelini bir kenara bırakarak, Mersin gibi tarım, turizm kenti bir doğa cenneti şehirde nükleer enerji yatırımı yapıyoruz. Bu kadar da paradoksal bir durumla karşı karşıyayız.

Tekrar söylüyorum; enerji, enerji kaynakları, enerji maliyetleri çok önemli. Ülkemizin ekonomisine önemli yük getiriyor. Tekrar dünyadaki gelişmelere dikkat çekmek istiyorum.

Özellikle enerji kaynaklarının olduğu Ortadoğu'daki gelişmeler, Kafkaslar'daki gelişmeler, son Rusya-Ukrayna gelişmesi ve dünya konjonktüründeki siyasal gerginlikler, Çin-Amerika ekonomi savaşı gibi birçok etkenin enerji fiyatlarını önümüzdeki günlerde çok daha yüksek seviyelere tırmandıracağı öngörüsü içerisindeyim.”