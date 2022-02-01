CHP’li başkan yaptı, AKP’li başkan kaldırdı…

CHP'li Kerim Aksu döneminde öğrenci ve halkın talebi doğrultusunda kent meydanına yapılan Bank Kütüphane AKP'li Aytekin Şenlikoğlu tarafından kaldırıldı. CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, Bank Kütüphanenin neden kaldırıldığını bilmediklerini söyleyerek, "Vatandaşı okumaya teşvik eden kütüphane ne oldu?" dedi.

İsmail AKDUMAN

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CHP’li Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından vatandaşların ve özellikle üniversite öğrencilerinin talebi doğrultusunda Atatürk Meydanı’na 2013 yılında Bank Kütüphane (Sokak Kütüphanesi) yaptı.

Halkın kullanımına sunulan içinde çeşitli kitaplar, günlük gazete ile dergilerin bulunduğunu ve örnek proje olarak gösterilen kütüphane vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Ancak, kütüphane seçimlerden sonra göreve gelen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından kaldırıldığı iddia edildi.

“YIKMADIĞI BİR ŞEY KALMADI”

CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, Bank Kütüphanesi’nin neden ve ne amaçla kaldırıldığını bilmediğini belirterek, Başkan Şenlikoğlu’nun CHP döneminde yapılanları tek tek yıktığını ileri sürdü.

Kütüphanenin vatandaşların talebi doğrultusunda yapıldığına dikkat çeken Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

* Her yaştan insanı okumaya teşvik etme amacını taşıyan örnek kütüphane projesinin kaldırılmasını anlamış değiliz.

* Ne yazık ki mevcut Belediye yönetiminin önceki dönemlerin izlerini silme gayreti her gün yeni bir alanda kendini gösteriyor. Daha önce kurumların devamlılığı esas olmasına rağmen belediye resmi web sayfasındaki geçmiş dönem içerikleri kaldırıldı.

* Ardından saat kulesi yıkılıp yerine yenisi yapıldı. Japonya hibesi ile şehre kazandırılan ve ülke çapında ses getiren gezici sağlık otobüsü hurdalığa atıldı.

*Şimdi de övgü alan, örnek proje olarak gösterilen kütüphaneyi kaldırdılar. Göreve tekrar geldiğimizde bu örnek projeyi tekrar hayata geçireceğiz.

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