CHP’li belediye 400 dönüm araziye nohut ekti

CHP'li Kırşehir Belediyesi, tarımsal sanayiyi geliştirme projesi kapsamında mülkiyeti belediyeye ait olan ve boş durumdaki tarım arazilerine nohut ekti.

İsmail AKDUMAN

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Türkiye’nin gıda krizi ile karşı karşıya olduğunu ve önümüzdeki günlerde gıda ihtiyacının daha da artacağını vurgulan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediyeye ait boş ve tarıma uygun arazilere nohut ekimi gerçekleştirdi.

Üretime ve çiftçiye destek vermek amacıyla daha önce gıda işleme, süt ve et entegre tesisi için fabrika satın alan Başkan Ekicioğlu, yaklaşık 400 dönüm araziye nohut ekildiğini açıkladı.

“FABRİKA YAKINDA FAALİYETE GEÇECEK”

Ekicioğlu, gıdaya olan ihtiyaç ve önemin her geçen gün daha da arttığına değinerek, “Kırşehir'de 1970’li yıllarda işçi emekleriyle oluşturulan bir fabrika yıllar sonra belediyemiz girişimi ile kamuya kazandırıldı. Yaklaşık 195 dönüm olan arazide Et Entegre, Bakliyat Paketleme ve Süt Ürünleri tesisinin oluşturulması için çalışıyoruz. Böylece kentimizde hatta çevre illerde hayvancılık ve tarım artacak. Çok sayıda kişi de istihdam edilecek” dedi.

400 DÖNÜM ARAZİ EKİLDİ

Belediyenin boş duran ve tarımsal özelliği olan arazilerini tespit ederek üretime kazandırmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Ekicioğlu, “Yaklaşık 400 dönüm arazi sürüldü ve ekimi yapıldı. Nohut üretimi yapacağız. Bu alanlar çok verimli ve bire bin verecek topraklar. Bu ekim, umudumuzu da yeşertecek aynı zamanda. Üreteceğimiz nohudun alıcıları da hazır” diye konuştu.

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