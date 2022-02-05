CHP’li belediye başkanı adliyeye sevk edildi

Çanakkale’de dün mesai saati bitiminde gözaltına alınan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ikamet eden Kamuran T. isimli şahıs, yapı ruhsatı çıkarmak için gittiği Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kendisinden 15 bin lira usulsüz para alındığını öne sürerek şikayetçi oldu.

BAŞKANIN BİLGİLİ DAHİLİNDE OLDU İDDİASI

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kamuran T.'nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesi alındı. Kamuran T., Fen İşleri Müdürü M.E.’nin 15 bin TL’yi usulsüz olarak kendisinden aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ın bilgisi dahilinde yapıldığını iddia etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İfade üzerine dün akşam saat 17.00 sıralarında Küçükkuyu Belediyesi'ne giden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, savcılığın talimatıyla Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö.'yi gözaltına aldı. Gece boyunca sorgusu devam eden Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, bugün saat 15.30'da adliyeye sevk edildi.

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