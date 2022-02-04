Abone Ol

CHP’li belediye başkanı gözaltına alındı

Çanakkale'nin Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., mesai bitimine yakın belediyeye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yayınlanma: 20:46 - 04 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
CHP’li belediye başkanı gözaltına alındı

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Küçükkuyu beldesinde oturan Kamuran T.’nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesi alındı.

Kamuran T. ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.E.’nin 15 bin TL’yi usulsüz olarak kendisinden aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ın bilgisi dahilinde yapıldığını ileri sürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimatla, Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP’li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., mesai bitimine yakın, belediyeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

Ayvacık ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Başkan Balkan ile M.E. ve M.Ö.’nin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.  DHA

Menemen Belediye eski başkanı Aksoy'un adli kontrol kararı kaldırıldı İlginizi Çekebilir Menemen Belediye eski başkanı Aksoy'un adli kontrol kararı kaldırıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çanakkale CHP Cumhuriyet Emniyet mahkeme Menemen Polis