CHP’li dört büyükşehir belediyesinden Mersin’deki limon üreticisine destek

CHP’li İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ’da Büyükşehir Belediyesi Mersin’deki limon üreticilerine destek olmak için yeni bir uygulama başlattı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in duyurduğu uygulamayla dört büyükşehir belediyesi 100 bin kilo limonu Mersinli üreticilerden alarak vatandaşlara ulaştıracak. Uygulamaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarından destek oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sosyal medya hesabından “Üreticiye destek vatandaşa katkı. Limon üretiminin olmadığı; İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla iş birliği yaptık… 100 bin kg limonu Mersin'li üreticilerimizden alıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Biriz beraberiz” açıklamasını yaparak uygulamayı duyurdu.

“YALNIZCA ANKARA’DA DEĞİL HER YERDE VE HER KOŞULDA ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Seçer'in paylaşımını alıntılayarak, “Mersinli üreticilerimizden alacağımız limonları ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturacağız. Biliyoruz ki kalkınma yolunda atacağımız en büyük adım üretimden geçiyor. Yalnızca Ankara’da değil her yerde ve her koşulda çiftçilerimizin yanındayız” dedi.

“BU BAĞI ÇOK DAHA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da uygulamaya destek vererek, “Bu bağı çok daha güçlendireceğiz. Hem üreticiyi destekleyeceğiz hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.