CHP’li Girgin: Servisçiler iflasın eşiğinde

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, salgın döneminde 1,5 yıl kontak açamayan servisçilerin artan maliyetler karşısında iflas bayrağını çekmemek için zor dayandığını söyledi.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman Girgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba yasa ile ilgili servisçilere tanınan haklarla ilgili konuştu.

Salgın döneminde 1,5 yıl kontak açamayan servisçilerin artan maliyetler ve artan akaryakıt fiyatları karşısında iflas bayrağını çekmemek için zor dayandıklarını söyleyen Girgin, “Millî Eğitim Bakanlığı bu artışları göz önünde bulundurarak ihaleleri yeniden yapmalıdır” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen, “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Genel Kurul'da görüşmeleri sürüyor.

“OLUMLU AMA EKSİK BİR DÜZENLEME”

Girgin, ihale veya doğrudan temin yoluyla karşılanan öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmetleri ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezlerden temin edilen öğle yemeği hizmet alımlarının 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arasındaki kısımlarına ek fiyat verilmesine olanak sağlayan 19. Madde hakkında şunları söyledi:

“Bu maddeyle olumlu ama eksik bir düzenleme yapılıyor. Okullara, taşıma ve yemek hizmeti sağlayanların kayıplarını gidermek için, 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri için ek fiyat verilmesine olanak sağlanıyor. Eksiklik şurada: Eylül 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki kayıplar ne olacak?

Sadece taşımadaki durumu ele almak tablonun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Taşıma ihaleleri her yıl Temmuz ayı sonu Ağustos ayı başında yapılmaktadır. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda bir milyon 248 bin öğrencimiz taşımalı eğitim kapsamındadır. Bu öğrencilerimiz için 2022 yılı bütçesinden taşıma ve yemek yardım programı için 6,3 milyar lira kaynak ayrılmıştır.”

“ŞÖFORLERİN MALİYETİ YÜZDE 75 ARTTI, İHALELER YENİLENMELİ”

Girgin sürecin nasıl işlediğini de şöyle dile getirdi:

“Taşımalı eğitim kapsamında yönetmelik gereği ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ve okullarda oluşturulan komisyonlar tarafından muhammen bedel hesaplanarak ihaleler yapılmaktadır. 2021 Temmuz ayında yapılan ihalelerde 10 kilometrelik asfalt mesafe için öğrenci başına ortalama 147 TL ödeme yapılmasına karar verilmiştir, bu tutar toprak veya stabilize yol için değişmektedir. Ocak 2022 itibarıyla aynı mesafe için ortaya çıkan fiyat 259 TL’dir.

Yani Temmuz ayına göre artış yüzde 75,41 olarak gerçekleşmiştir. Aynı hesaplamalar öğle yemeği hizmeti için de yapılabilir ve benzer sonuca ulaşılacaktır. Gıda enflasyonu ortada! Millî Eğitim Bakanlığı bu artışları göz önünde bulundurarak ihaleleri yeniden yapmalıdır.”

‘ŞOFÖRLERE BU ZAMLAR KARŞISINDA “KONTAĞI KAPAT” DENİYOR’

Servisçi esnafının gerçekten çok zor günler geçirdiğini de vurgulayan Girgin, “Servisçilerimiz salgın döneminde zaten bir buçuk yıl kontak açamadı. Şimdi toparlanma zamanı olması gerekirken artan maliyetler ve artan akaryakıt fiyatları karşısında iflas bayrağını çekmemek için zor dayanmaktadır. Araç, bakım, yedek parça, motorin, kasko, lastik ve benzeri masrafların artmasıyla tıkanmışlardır. Burada bir yol bulunmalıdır.

İhalelerde, belirli bir oranın üzerindeki akaryakıt artışlarını tazmin edecek bir model bulabiliriz. Ayrıca şehir içinde taşıma faaliyetlerinde bulunan taksi, dolmuş, minibüs, özel halk otobüsüyle yolcu taşıyan esnaflarımız da akaryakıta gelen zamlardan dolayı ciddi şekilde zarar görmektedir. Şoför esnafımızı akaryakıttaki artışa karşı korumak için ticari akaryakıt desteği mutlaka verilmelidir, şoför esnafın dayanacak gücü kalmamıştır.

Ayrıca ücretsiz seyahat eden 24 farklı grup için ödenen aylık bin lira acilen artırılmalı ve ortak havuz sistemine geçirilmelidir. Elektronik ücret toplama sistemlerindeki toplam biniş sayılarına göre özel sektör, belediye ve iştiraklerine ödemelerin yapılması sağlanmalıdır. Zamlar karşısında şoför esnafını desteksiz bırakmak kontağı kapat demektir. Şoförlere yönelik sosyal devlete yakışır, kapsamlı bir destek paketi hazırlanmalıdır” dedi.

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