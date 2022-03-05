CHP’li isim 2022 hedeflerini açıkladı

Partisinin Manisa il ve ilçe kadın kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenlediği etkinliğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, 2022 yılındaki en önemli hedeflerinin ev hanımlarına ulaşmak olduğunu söyledi.

İlker KILIÇASLAN

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8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi CHP Manisa İl ve Şehzadeler İlçe Kadın kolları birlikte hafta sonu Teras 2 Restoran'da partili kadınlara ve kadın sivil toplum örgütlerinin kadın üyelerine yönelik sabah kahvaltısı etkinliği düzenledi.

Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçe başkanları ve sivil toplum örgütlerinin başkanları da yer aldı.

Kahvaltıda yapılan konuşmalarda CHP'nin kadınlara yönelik parti politikaları masaya yatırılarak, kadınlara yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kahvaltıda konuşmalardan önce geçtiğimiz haftalar içerisinde yaptığı bir haberden dolayı bir günlüğüne cezaevine girip çıkan Gazeteci Hülya Kılınç'a CHP'li kadınlar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi

CHP'DEN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ SÖZÜ

Etkinliğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın yaptığı konuşmada, partisindeki üyesi sayısının 1 milyon 300'in üzerinde olduğunu ve bunda en büyük katkının kadınlardan olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın konuşmasının devamında, AKP iktidarı tarafından bir gecede fesih edilen İstanbul Sözleşmesi konusunda da partisi adına söz vererek şu ifadelere yer verdi:

*Yakın zamanda CHP TBMM'ye bir teklif sundu. 600 milletvekilinin 300'ü fermuar yöntemiyle kadın olmasında teklif verdik. Ancak mecliste iktidar tarafından bu sessizce geçiştirildi. Birkaç gün önce güçlendirilmiş parlamenter sistemi sunumu yapıldı.

*Orada bazı arkadaşlarımızı kaygılandı. Neden İstanbul Sözleşmesi'ne atıf yok diye. Unutmayın sözleşme bir mutabakat metni ve yasama, yürütmeyle alakalı.

*Ancak iktidarımızın birinci haftasında İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçireceğiz. Bunu sözünü veriyoruz.

“2022 STRATEJİMİZ EV HANIMLARINA DOKUNMAK”

Konuşmasının devamında partisinin iktidara geldiğinde uygulamaya koyacağı Aile Destekleri Sigortası hakkında bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın sözlerine şöyle devam etti:

*Bugün anketlere baktığımızda kadınlardan en çok oy alan iki parti AKP ve CHP'dir. CHP çalışan ve eğitim alan kadınlardan daha yüksek oy alıyor.

*İktidar ise 10 milyona aşkın ev kadınından daha fazla oy alıyor. Bu ne anlamı geliyor. Burada düşen görev şu.

*Evlere girerek televizyonlarda garip garip programları izleyerek dünyaya korkuyla bakan kadınlara ulaşıp, onların hayata umutla bakmasını sağlamak sorundayız. Başka alternatifimiz yok. Bunu yaparsak net bir şekilde iktidara geleceğiz.

*Bizim Aile Destekleri Sigortası ile yapmak istediğimiz şey tam da evlere girmek. Gitmediğimiz, dokunmadığımız yerde asla güven ilişkisi kuramazsınız. 2022 yılı stratejimizde mutlaka ev kadınlarına dokunmak var.

*2021 yılında neredeyse Türkiye'nin her vilayetine milletvekillerimiz 40-50 kişi gitti. Esnafı, pazar yerlerini dolaştık. Şimdi 2022 stratejimiz evlere ve ev kadınlarına dokunmak.

“AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI İLE OYUNU BOZACAĞIZ”

Taşkın konuşmasını son kısmında, AKP iktidarının son 20 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapıyormuş gibi oyun sergilediğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

*Biz Aile Destekleri Sigortası ile bir oyunu bozacağız. İktidar yaklaşık yaklaşık 45 tane sosyal yardım yapıyor. Ama günün sonunda bunları topladığınızda bir dişin kovuğu bile etmiyor. Devamlı olarak yardım yapıyorlarmış gibi yapıyorlar.

*Medyanın huzurunda medyatik hayırseverlik yapıyorlar. İnsanları muhtaç hale getirerek oy avcılığı yapıyorlar. Bizde tam da bu ilişkiyi kırmak için oyunu bozacağız. Yerel yönetimlerde yardım meselesinde bizde önde olduklarını göstermiş gibi olsalar da, CHP'li belediyeler bu oyunu bozdu.

*Sosyal hizmet ve sosyal belediyecilik mevzuları içinde bu işi son derece iyi götürüyoruz. Yardım mevzularını AKP iktidarına bırakmıyoruz. Biz bu işin içine girdik, ancak yetmez.

*Yoksulluk sınırının altında olan evlerde ev hanımına kart vererek kendisine aile geçim desteği yatırılacak. Yoksulluk durumuna göre doğrudan aile geçim desteği kadının hesabına yatıracağız.

*Bu çalışmamızla 30-40 liralık ufacık yardım için kaymakamlıkların önünde bekleyen, iktidar partilerinde yalvartılmak zorunda olan bu ilişkiyi koparacağız.

*Bu yardımın yanında, ısınma, elektrik ve eğitim gibi pek çok destekte sağlanacak. Böylece aile içindeki kadınlarımız hiç kimseye muhtaç olmayacak. İktidarımızda yaptığımız yardımlarla değil, yoksulluktan kurtardığımız insanlarımızla övüneceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın'dan sonra söz alan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise kısa yaptığı konuşmada şu ifadeler yer verdi:

*Kadınların insan olduğu yerde, biz insanoğlu olabilmek için bir mücadele yürütüyoruz. Ne anadan, ne yardan nede bağımsız Türkiye'den vazgeçilir.

*Kadınlarımızın yaktığı ateş ne Türkiye'de ne de dünyada ilelebet sönmeyecek. Bunun sözünü veriyoruz.

“KADINLARIMIZ ÜZERİNE KARABASAN GİBİ ÇÖKEN İKTİDARI DEFEDECEK”

Etkinlikte söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kadına yönelik yaşanan sorunların temel kaynağının cinsiyet eşitsizliği olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi

*Toplumumuz en büyük sorunlarından bir tanesi kadına şiddet olayıdır. Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi. Ülkemizde her 10 kadından 4 tanesi hayatının herhangi bir yerinde şiddete maruz kalıyor. Bunlardan bir tanesi cinsel şiddete maruz kalıyor.

*Bu oran çocuk yaşta yani 18 yaşında evlilik yapan kadınlarımızda yüzde 50 oranına kadar çıkıyor. Türkiye'deki kadınların yüzde 10'u çocukluklarında cinsel istismara kalmış durumda.

*Geçtiğimiz aylarda kadın kollarımız ile birlikte bizim ay oy aldığımız bir yerde ev ziyarete yaptık. Ev ziyaretinde yaklaşık 30 kadın ile bir araya geldik, sıkıntılarını dinledik. Ancak korkunç olan şu. 30 kadının her birisi şiddete maruz kaldıklarını ifade ettiler.

*Bu demek oluyor ki Türkiye'de kadına yönelik şiddet, cinsel istismar gibi rakamlar gerçeği yansıtıyor. Geçen sene Türkiye'de 367 tane kadın cinayeti yaşanmış.

*Yani günde bir tane kadın sevdiği, akrabası, eşi, nişanlısı veya abisi, babası tarafından katlediliyor. Kadınlarımızı bu cinayetlerden kurtaracak en büyük sigorta olan İstanbul Sözleşmesi ise tek adam tarafından bir gece yarısı fesih ediliyor.

*Kadına yönelik yaşanan sorunların esas temelinde cinsiyet eşitsizliği yatmaktadır. Bunu ortadan kaldırmamız gerekir. Çünkü iktidarın temsilcileri kadın ile erkeği eşit olarak görmüyor.

*Fıtratına aykırı diyor. Bu nedenle kadınların sorunlarının ortada kalkması için bir an önce bu iktidarı def etmek gerekiyor. Bunda da en büyük görev kadın hareketine düşecek. Türkiye'deki kadınların kendi üzerlerine bir karabasan gibi çöken bu iktidarı bir an önce defedeceğine inanıyorum.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlara CHP'nin Aile Destekleri Sigortası hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

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