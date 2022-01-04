CHP’li meclis üyesinden çarpıcı iddia: AKP’li eski bakandan kaçak bina

AKP'li Ortahisar Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu, meclis toplantısında eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın 4 kat yapılması gereken 7 katlı yaptığı binayı gündeme getirerek, inşaatın kaçak olduğunu ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

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Trabzon’un Ortahisar ilçesinin AKP’li Belediyesi’nin ocak ayı ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya CHP’li Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu’nun açıklamaları damga vurdu.

Zorlu, belediyenin özürlü bir vatandaşın müştemilat yapmak için kazı yaptığının tespit edilerek 4 bin lira ceza yazıldığını söyledi.

Belediyenin vatandaşa ceza yazmasına rağmen, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın 7 katlı kaçak binasına hiçbir işlem yapmadığını ileri sürdü.

“3 KAT FAZLA BİNANIN DA RUHSATI YOK”

İlçe belediyesinin çifte standart uyguladığını belirten Zorlu, eski Bakan Mehmet Cahit Turhan’ın Kavala Mahallesi’ndeki binasının kaçak olduğunu iddia etti.

Eski Bakan Turan’a ait olan özel eğitim kurumunun yanında bulunan bina hakkında konuşan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

* Eski Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın bölgede iki parseli var. Birinde özel lise inşaatı yapılıyor. Kuralına uygun yapılıyor. Diğerinde emsal artışı istendi. Burası bize geldi.

* 1 olan emsali 1.20 istenmişti. Burada ne yapılıyor diye bir ay önce gidip baktım parselde temel atılmıştı. Yılbaşından 5 gün önce de gittim. 7 katlı bina çıkmış. Burası ruhsatsız. 1,5 ayda 7 katlı ruhsatsız bina dikmişler. Ruhsatı var mı? Yapı denetim firması hangisidir?

* 4 kat izni var 7 kat nasıl yaptı? Yoldan kot alırken kime güvendi? Özel lise binası ruhsatlı ilken ruhsatsız binayla nasıl birbirine bağlandı?

* Mescit işleyerek ruhsat almak istiyor. Buna izin verecek misiniz? 3 katın yıkılması için işlem yapacak, yıkılmazsa şikayet edecek misiniz?

“CAHİT TURHAN'IN RANTLA İŞİ OLMAZ”

Ortahisar Belediye Başkanı Mehmet Metin Genç, eski bakana sahip çıkarak, “Şehrimizde Bakanlık yapmış Cahit Bey'in hukuksuz bir şeyi olmaz. Orada eğitim amaçlı bir çalışma yapıyor. Cahit Turhan'ın rant işleriyle işi olmaz. Usul hatası olabilir ama rant olmaz. Bu şehrin evladıdır. Bu işlere tenezzül etmez. Hayatını eğitime adamıştır. Usul hatası var mı inceleteyim. Belediye iradesinin bir hatası olabilir. İşlem eksikliği varsa o başka bir şey. Cahit Bey rant amaçlı bir işlem yapıyor diyorsunuz bunu kabul etmem” diye konuştu.

Mehmet Cahit Turhan, 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atanmış, 28 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla görevine son verilerek yerine Adil Karaismailoğlu atanmıştı.

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