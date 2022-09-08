CHP’li Özel: Türkiye’yi iflastan kurtarmak sadece seçmenin elinde

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AKP'nin elinde Türkiye iflas etti. Türkiye'yi iflastan kurtarmak sadece ve sadece seçmenin elinde" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanları Serkan Taranoğlu ile Korkmaz Karaca için “gereğini yaptık” ifadelerini kullandığını savundu.

“ADALET SİSTEMİ ÖYLE İŞLİYOR, BU NASIL İŞ?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Taranoğlu ile Karaca’yı danışmanlık görevinden aldığını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

“Haklarında yenilir yutulur iddialar olmayan bu kişiler hakkında cumhurbaşkanlığı danışmanlığından alınınca gereği yapılmış mı oluyor? Neymiş? Zehra Taşkesenlioğlu da bir daha milletvekilliği yapamayacakmış. Bu yaptığınız işin hukuk neresinde? Diyor ki ‘ben 2 danışmanı görevden aldım, halloldu.’

Ben o danışmanların savcılık sorgusunun haberini okumadım, ben o danışmanların gözaltı sürelerinin uzatıldığını okumadım, onların verdiği bilgilerle genişleyen bir operasyon, kelepçeler, gözaltılar, polis arabasına bindirmeler, jandarma minibüsüne sokulmalar, görmedik bunları. Adalet sistemi öyle işliyor, bu nasıl bir iş?”

“OLMAYACAK İŞLER OLUYOR”

MHP İzmir Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen’in tanık olarak katıldığı davada karşı tarafın tanığını dövdüğünü iddia eden Özel, “Olmayacak işler oluyor, gözaltı kararı yapıyorlar ve tutukluyorlar. Cumhuriyet Savcısıyla bunu talep eden, uygulayan Asliye Ceza hakimini Şanlıurfa’ya sürdüler. Neden? Nasıl sen MHP’nin Karaburun İlçe Başkanı’nı tutuklarsın? Böyle bir düzen tutturmuşlar.” dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın Millet İttifakı ve CHP’nin teröristlerle beraber olduğuna dair ifadeler kullandığını öne süren Özel, “Bunu da şeye dayandırıyor, ‘Demirtaş’la, Kavala’ya özgürlük’ demişiz diye… İkisiyle ilgili yüksek mahkeme kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Mahkeme kararının üstünde olan kim ki? Suçsuzluklarına üst mahkemeler karar vermiş ama halen daha ‘ben burada oldukça onları salmam’ diyor. Mersin, Adana, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde terör örgütü mensuplarının kadrolaşmalarını görüyormuş beyefendi, bu belediyeler adeta terör örgütünün propaganda merkeziymiş. Şimdi bu iddiaları ispatlamayan müfteridir” değerlendirmesini yaptı.

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Yunus Emre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi’nde bir arsa için imar değişikliğine izin verdiğini aktaran Özel, eko-turizme açılacak bahse konu alanın Ergün’ün kızı Merve Ergün’e ait olduğunu iddia etti.

Özel, “İsmet Bey acaba birazcık ar eder misiniz? Siz partinin genel sekreteri çıkıp buna cevap verir misiniz? Bu millet, milliyetçi muhafazakar partisiniz diye inanıp oy vermiş. Böyle mi milli değerlere bağlısınız? Bu mu sizin muhafazakarlığınız?” diye konuştu.

Ergün hakkındaki iddiaların MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye anlatılmasını isteyen Özel, “Derler ki, Devlet Beyi’n parayla pulla işi olmaz. Birisi ‘Devlet Bey’e bunu anlatsın. Desin ki Devlet Bey, İsmet Bey susuyor ama bizimkiler bir belediyede ne işler çeviriyor.’ Devlet Bey güvendiği namuslu birisini görevlendirsin, bu işlere baksınlar. Eğer MHP buna susacaksa demek ki bu işte gerçekten bir kurumsal kabulleniş var demektir. Onu da birkaç gün içinde göreceğiz. Bu işe Devlet Bey bir hamle yaparsa çıkıp Devlet Bey’e buradan teşekkür edeceğim.” ifadelerini kullandı.

“NEREDE BİZİM S-400’LER?”

Ege’de Yunanistan’ın S-300’lerle Türk savaş uçaklarını tacizine ilişkin ise Özel, “S-300’lerle bize radar kilidi atmışlar. Cevap verelim, S-400’lerle radar kilidi atalım. Nerede bizim S-400’ler?” sorusunu yöneltti.

Ekonomiye değinen Özel, “Orta Vadeli Program, 2023 hedeflerinin iflas belgesi, Türkçesi bu. İcra, borç, enflasyon ve cari açık rekoru, Türkiye ekonomi modelinin ihraç belgesi. İcra dosya sayısı yüzde 23 artmış geçen sene bugüne göre, KOBİ’lerin toplam borcu yüzde 43 artmış, vatandaşın borcu 3 ayda yüzde 20 artmış. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin elinde Türkiye iflas etti. Türkiye’yi iflastan kurtarmak AK Parti’nin elinde değil, Cumhur İttifakı’nın asla değil, sadece ve sadece seçmenin elinde” değerlendirmesini yaptı. (AA)

İlginizi Çekebilir CHP'li Özgür Özel: Bakanlığı millet alır millet verir