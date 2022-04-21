CHP’li Özel ve Emre cezaevindeki Haskoloğlu ile görüştü

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma' suçundan tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu ile tutuklu bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görüştü. Özel ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Gencecik bir gazeteciyi cezaevine koymak, gerçekten kime gözdağıdır, neye gözdağıdır? Kabul etmek mümkün değil” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Üsküdar’daki evinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Haskoloğlu, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçundan tutuklanmıştı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ile görüşen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde bir basın açıklaması yaptı.

HASKOLOĞLU'NUN BİLGİLENDİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

CHP'li Özgür Özel, gazeteci Haskoloğlu’nun tutuklanma sürecini şöyle anlattı:

*Haskoloğlu kamuoyu adına genç ve serbest gazetecilik yapan çok kıymetli bir kardeşimiz. Aslında kamuyu bilgilendirmek ve bir tehlikeye dikkat çekmek üzere bir çaba içindeydi. Bana da ulaşmıştı. Süleyman Soylu'ya ulaştı, Mustafa Şentop'a ulaştı, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a ulaştı, çok sayıda gazeteciye ulaştı.

*Hepimize şunu söyledi: ‘Bir hacker grubu bana ulaştı. Türkiye'deki devletin elindeki vatandaşlarla ilgili çok sayıda bilgi ellerinde var. İstedikleri bilgiyi alabiliyorlar. PCR testi yaptıran bir vatandaşın PCR sonucunu alıp yollayabiliyorlar. Bu hepimiz için tehdit.' Kendisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazmış. Süleyman Soylu ile yazışmış.

*Süleyman Soylu'nun danışmanı kendisini aramış, kendisi ile konuşmuş ve kendisinden bilgi istemiş. Mustafa Şentop ile İstanbul'daki Meclis Başkanlığı Ofisi'nde bir araya gelmişler.

*Kendi bilgisayarından açıp sayın Mustafa Şentop'a bilgileri göstermiş. Bizlere söyledi ve CİMER'e söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar'a da bu bilgileri göndermiş.

“KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

*Meclis'in başkanına, ana muhalefetin grup başkanvekiline, AK Parti'nin grup başkanvekiline, İçişleri Bakanına yollanmış bilgiler, devlet haberdar olsun diye. Ama kişisel bilgileri almak ve yaymak suçundan.

*Artık bu konuya dikkat çekmek için başka mecralarda da haber olunca, Cumhurbaşkanı ve MİT Başkanının bile kimlik bilgilerini üzerini gizleyerek Twitter'a attı ve bu konuya dikkat çekti.

*Dediği şu: ‘Hepimizin kimlik bilgileri ve mahrem bilgileri birilerinin elinde.' Devlet bu konuda üzerine düşeni yapsın diye, toplumu bilgilendirmeye yönelik bir gazetecilik çabasını tutup da üst sınırı 3 yıl olan bir suçu sanki işlenmiş gibi cezaevine koymak gencecik bir gazeteciyi, gerçekten kime gözdağıdır, neye gözdağıdır, kabul etmek mümkün değil.

CHP'Lİ ÖZEL, ŞENTOP'A SESLENDİ

Özel, gazateci Haskoloğlu’nun çağrısını da şöyle anlattı:

*Diyor ki: ‘Mustafa Şentop beni gayet iyi tanır, beni Süleyman Soylu biliyor, Mahir Ünal biliyor. Gelsinler burada tekrar konuşalım. Ben aylardır onlara bu konuda bir şey yapın diyorum. Niye böyle bir şeyden dolayı cezaevine girdiğimi anlayabilmiş değilim. Benimle birlikte nezarethanede hırsızlıktan yakalanan biri vardı, tutuksuz yargılanıyor.

*Ben böyle bir suçtan, gazetecilik yaptığım için ve uyarı görevimi yaptığım için tutuklandım' diyor. Biz de gerçekten bunu anlayabilmiş değiliz. Süleyman Soylu'nun kendisine ‘devleti oyuncak sanıyorsunuz' deyip, bir süre sonra Whatsapp'tan engellediğini, sonra da başına bunların geldiğini söylüyor.

*Gencecik insanlara böyle şeyleri yapmayın. Şentop'a şunu söylüyoruz: ‘Masumiyetini bildiğin, samimiyetini bildiğin böylesine genç bir gazeteciye sahip çıkma zamanıdır. Bu arkadaşın derdini dinleyiniz, hepiniz sahip çıkınız.

“ÇOK BÜYÜK BİR PROBLEM”

CHP Milletvekili Yunus Emre ise, “Bu gençlerin yeri hapishane parmaklıkları değil. Gençlerin yeri üniversite sıraları. Yüksek lisans yapıyor zaten Haskoloğlu kardeşimiz. Bu gençlerin yeri üniversite sıraları. Bu şekilde tutuklu yargılanıyor olmaları, adil yargılanma hakkı bakımından çok büyük bir problemdir” dedi.

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