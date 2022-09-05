CHP’li Özel’den Ülkü Ocakları Genel Başkanı’na tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın CHP ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

İlker KILIÇASLAN

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MHP'nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, hafta sonu Tokat'ta partililere hitaben yaptığı konuşmada “Üniversitede yaşanan bütün terör eylemlerine ve terör propagandalarına baktığımız zaman bunların arkasında hepsinin CHP'nin olduğunu görüyoruz” ifadeleri kullanarak CHP’yi “Terörist eylemlerin arkasında olmakla” itham etti.

Yıldırım'ın sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den cevap verdi. CHP'li Özel SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın bütün paydaşlarının seçime yaklaşık 10 aylık süre kala iftira kampanyası yürüttüğünü ifade etti.

“TERÖRLE YAN YANA GETİRMEK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR”

CHP Grup başkanvekili Özel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*Cumhur İttifakı, bütün paydaşlarıyla bir süredir büyük bir iftira kampanyası yürütüyorlar. AKP ve MHP'nin tüm sözcüleri, gerçekte olmayan diyaloglar, açıklamalar ve ithamlar üzerinden tabanlarına bir mesaj vermeye çalışıyorlar.

*Ancak, partimizin, attıkları iftiralarla yakından uzaktan ilgisi yoktur. Bu iftira kampanyasına son olarak Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın da katıldığı görülmektedir. Genel Başkan, üniversitelerdeki terör eylemlerinin arkasında partimizin olduğunu ileri sürmektedir.

*Son olarak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto gösterilerinde suç işleri Bakanı'nın saydığı tüm örgütlerin ve rakamların bir bir çöktüğünü yaşayarak gördük. Partimizi, ittifakımızı, üyelerimizi, milletvekillerimizi terörle yan yana getirmek kimsenin haddine değildir.

*Bu iftiralara bu yalanlara vatandaşlarımızın da prim vermediği çok açıktır. Nasıl ifade ederlerse etsinler; CHP olarak kendimiz gibi düşünmeyenlerin de ifade özgürlüğünü savunmaya devam edecek, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız.

“TÜRKİYE'NİN HÜKÜMETTEN VE KÜÇÜK ORTAĞINDAN KURTULMASI GEREK”

*Bu korku siyasetinin, bu kutuplaştırmanın Türkiye'ye iyi gelmediğini, seçimleri de kazandırmadığını, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara yarışlarından biliyoruz. “Beka sorunu var” diye gittikleri bir seçimde Türkiye'nin bütün büyükşehirlerinde vatandaşlarımızın korku siyasetinin değil umut siyasetinin yanında durmuştur.

*Türkiye, 20 yıldır ülkeyi yönetenler ülkeyi büyük bir ekonomik krizin, ekonomik ve toplumsal kaosun içine sürüklemiştir. Hükümetten ve küçük ortağından bu memleketin bir an önce kurtulması gerekir.

*Bizimle alakası olmayan böylesi bir iftiraya maruz kalmak çok şaşırtıcı. Ama bir kez daha iftiraya yalana başvuranların karşısında doğruyu savunanlar, korku siyasetinin temsilcileri değil umut siyasetinin temsilcileri kazanacak, bu günler geçecektir.

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