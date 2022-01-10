CHP’li Özkoç’tan kendisine dava Erdoğan’a jet yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı. Dava haberinin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Gözümü korkutamazsın, yolumdan döndüremezsin" dedi

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanı Vekili Engin Özkoç hakkında Kocaeli İl Danışma toplantısındaki konuşmasında ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından konuyla ile yapılan açıklamada

“CHP Grup Başkanı Vekili Engin Özkoç, Kocaeli İl Danışma Toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal eden mesnetsiz isnatlarda bulunmuştur. Söz konusu açıklamaları nedeniyle Engin Özkoç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunulduğu gibi adı geçen aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

“GÖZÜMÜ KORKUTAMAZSIN”

Dava haberinin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek “Gözümü korkutamazsın, yolumdan döndüremezsin” dedi.

Erdoğan’a ait bir videoyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi “Gözümü korkutamazsın, yolumdan döndüremezsin @RTErdogan! Canım da, malım da, param da bu vatana feda olsun. ERDOĞAN’IN FETÖ’YLE BERABER OLDUĞUNUN İTİRAFINI BİLGİLERİNİZE SUNUYORUM”

DAHA ÖNCE DE 1 MİLYONLİRALIK DAVA AÇMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart 2020’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Kılıçdaroğlu Esed’in Suriye’de İsrail’in Filistin’de hayata geçirmeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek veren bir yerde durmakta. Türkiye’nin buradaki mücadelesini sürekli fitne ile yalanla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir” ifadelerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBMM’de yanıt vermişti.

Özkoç basın toplantısında, Erdoğan için “Bizim şehitlerimize, ‘kelle' diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size; Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir” demişti.

TBMM’SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Basın toplantısının ardından TBMM’deki genel oturumda da konuşan Özkoç kürsüde AKP'li vekillerin saldırısına uğramıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP’li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu

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