CHP’li Öztrak: Bu kadar haltı neden yediniz?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, finansal türbülansın ödemeler dengesi rakamlarında da kendini gösterdiğini söyledi. İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, "Gerçekten bu kadar haltı siz neden yediniz? Yoksa oynadığınız oyunun amacı, milleti açlığa mahkum edip, kaybettirdiğiniz özgürlüklerini unutturmak mı?" dedi.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın ekonomi politikalarını, paylaştığı grafiklerle eleştirdi.

“2021 Aralık ayında ‘Köpük alıyoruz’ diyerek sebep oldukları finansal türbülans, ödemeler dengesi rakamlarında da kendini gösteriyor” ifadelerini kullanan Öztrak, yaşanan süreçleri tek tek anlattı.

CARİ AÇIK ARTTI

– Döviz şahlandıkça ‘rekabet gücü artıyor' dediler. ‘Cari denge düzeldikçe, enflasyon da düşecek' dediler. ‘Faiz sebep enflasyon sonuç' safsatası için bolca mürekkep tükettiler. Sonuç: TL’deki olağanüstü değer kaybına rağmen, cari açık düşmek bir yana, 2021 son üç ayında arttı.

13.8 MİLYAR DOLAR DÖVİZ REZERVİ YAKILDI

– 2021 Aralık ayında: 3,8 milyar dolar ile 2021'in en yüksek cari açığı verildi. Bilinen kanallardan 1,2 milyar dolar ülkeden kaçtı. Bilmediğimiz kanallardan kaçan para ise 8,7 milyar dolar. Aralık ayında 13,8 milyar dolar döviz rezervi yakıldı.

KAYNAĞI BELİRSİZ PARA ÇIKIŞI 8.7 MİLYAR DOLAR

– Aralık ayında kaynağı belirsiz para çıkışı 8,7 milyar dolar ile tarihimizde tek bir ayda ülkeden kaçan en yüksek para miktarı. Bunun sebeplerinin iyi değerlendirilmesi gerek. Sermaye hareketlerine kontrol gelecek beklentisi mi bu kaçışı tetikledi, yoksa başka bir hikaye mi var?

– Yine Aralık ayında yakılan 13,8 milyar dolarlık rezerv de bir başka rekor. 2020 Mart ayında yakılan 16,6 milyar dolarlık rezervin ardından, bu tek bir ayda yakılan en yüksek rezerv miktarı. Malum 2020 Mart ayında Damat pandemiyi fırsata çevirip, rezerv yakmaya hız vermişti.

TÜM BU YIKIMIN SONUNDA…

– Tüm bu yıkımın sonunda elde ne kaldı? İtibarı sıfırlanmış Türk Lirası. Artan dolarizasyon. Şahlanan enflasyon. Düşmeyen cari açık. Artan piyasa faizleri. Kamu mali dengelerine eklenen ilave yükler. Gerçekten bu kadar haltı siz neden yediniz? Yoksa oynadığınız oyunun amacı, milleti açlığa mahkum edip, kaybettirdiğiniz özgürlüklerini unutturmak mı? Oynadığınız oyun yoksa, sırf bundan mı ibaret?

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