CHP’li Öztrak: Kasada para kalmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kurun 17 lirayı geçmesiyle, milletin sırtına binecek yükün 150 milyar lirayı geçeceği hesaplanıyor. Dün açıklanan verilere göre, Merkez Bankası'nın döviz kasası 53 milyar dolar açık veriyor. Kasada para kalmadı" dedi.

CHP’li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, haziran ayı başında, Kur Korumalı Mevduatta biriken dövize endeksli paranın 931 milyar lira olduğunu belirterek, “Kurun 17 lirayı geçmesiyle, milletin sırtına binecek yükün 150 milyar lirayı geçeceği hesaplanıyor. Dün açıklanan verilere göre, Merkez Bankası’nın döviz kasası 53 milyar dolar açık veriyor. Kasada para kalmadı. Tüm bunlar olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 gün önce kürsüye çıktı. Bir defa daha, ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ dedi. İşler şirazesinden çıktı. Paramız pul oldu” dedi.

‘MİLLİ GELİRİMİZ 800 MİLYAR DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ’

Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ni eleştirerek, “22 topçuyla oynanan futbolda bile gerektiğinde doğru karar vermek için dört hakem, kontrol etmek için bir tane de kamera sistemi vardır. Bu rejimde, 84 milyonun kaderi tek kişinin iki dudağına bakıyor. Ne hakem var, ne kamera, ne denge var, ne denetim. Şunu açık söylüyorum; Türkiye bu hükumet olmasaydı, 2023 hedeflerine çok rahat ulaşabilirdi. Türkiye bu kötü yönetimin elinde savruldu. Bırakın en büyük 10 ekonomi arasına girmeyi, ilk 20 ekonomi arasından da düştü. 2 trilyon dolar milli gelir hayal oldu. Milli gelirimiz 800 milyar doların altına düştü” diye konuştu.

‘HAKARETLERİ İADE EDİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı konuşmasına değinerek Öztrak, “Kendisi de durumun farkındadır. Adaylığını açıklarken, ülkenin ikinci büyük partisinin liderine demediğini bırakmamıştır. En iyi bildiğini yapmış, bağırmış, çağırmış. On parmağında on kara, her yana bulaştırmıştır. Milleti işsizlik ile hayat pahalılığı arasında ezeceksin. Sofralardaki ekmeği küçülteceksin, insanları kuyruklara mahkum edeceksin, ülkemizi Avrupa’nın açık hava sığınmacı kampına çevireceksin, milletine ‘çürük’, ‘sürtük’ diye küfür edeceksin, sonra da çoktan kaybettiğin belli bir seçimde, milletin oyuna talip olacaksın. Bu ülkede milyonlarca insanın oy verdiği, Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanına yine ağız dolusu hakaret sözlerini aynen iade ediyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

