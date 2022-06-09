CHP’li Purçu: Konser yasaklarını Meclis araştırsın

Son haftalarda arka arkaya yaşanan konser, festival ve gösteri iptalleri ile getirilen yasaklar Meclis gündemine taşındı. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yaşam biçimine müdahale eden yasaklama ve kısıtlamaların önlenmesi için Meclis araştırması istedi. Sanatçıların sosyoekonomik sorunlarının araştırılmasını isteyen Purçu, gece 01.00 müzik yasağının kaldırılmasını da talep etti.

Zekeriya ALBAYRAK

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Son haftalarda arka arkaya yaşanan konser, festival ve gösteri iptalleri ile getirilen yasaklar Meclis gündemine taşındı. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yaşam biçimine müdahale eden yasaklama ve kısıtlamaların önlenmesi için Meclis araştırması istedi.

İPTALLER YAŞAM TARZINA MÜDAHALE

Purçu, TBMM Başkanlığına verdiği önergede, şu görüşlere yer verdi:

“Son günlerde yapılan konser, festival, gösteri iptalleri ve yasaklar kamuoyunun tepkisine neden olmakta, toplumda özgürlüklerin kısıtlanması bağlamında endişe yaratmaktadır. Yaşam biçimine müdahale mevcut hükümetin bir politikası haline gelmekte, buna bağlı olarak konser, festival gibi sanatsal etkinlikler Valilikler, Belediyeler tarafından iptal edilmekte, gece 01.00'den sonra müziğin yasaklanması kısıtlaması devam etmektedir.”

MÜZİSYENLERİN EKMEĞİYLE OYNUYOR

Daha önce 12'den sonra müzik yasağının yarattığı sorunları yine Meclis gündemine taşıyan Purçu, şunları söyledi:

– Pandemi tedbirleri kapsamında eğlence ve yeme-içme sektörüne dahil olan mekanların kapatılmasıyla uzun bir süre işsiz kalan müzisyenlerden, intihar eden çok sayıda kişi olduğu bilinmektedir. Müzisyenler dışında sanatçıların birçoğu, geçimlerini gündelik kazançla sağlamakta, kayıtsız bir şekilde, güvencesiz koşullarda çalışmaktadırlar.

– Son yıllarda pandemi gerekçesiyle artan yasaklar, geçim kaynaklarını kaybetmelerine, dolayısıyla yoksullaşmalarına neden olmuştur. Giderlerini karşılayamadığı için zarar eden birçok işyeri sahibi ise iflas etmiştir. Bu nedenle, söz konusu müzik yasağının kaldırılması konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması şart olmuştur.

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