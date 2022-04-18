CHP’li Süllü: İstanbul Sözleşmesi’nden tek bir erkeğin kararı ile çıkıldı

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili aynı zamanda CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Türkiye’de iş yaşamında, karar alma mekanizmalarında, siyasette yeterince kadının yer alamadığını belirterek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sağlamaya yönelik kadınların en büyük kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi’nden tek bir erkeğin kararıyla çıkıldığını söyledi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, kadın dayanışmasının önemine vurgu yaparak, kadın dayanışmasının güçlenmesi çağrısında bulundu.

“KADINLARIN SORUNU, MEVCUT İKTİDAR İLE ÇÖZÜLEMEZ”

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Jale Nur Süllü, TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu’nu ziyaret etti. Makine Mühendisleri Odası'nda gerçekleşen ziyarette, Süllü, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Meclis'te yürüttükleri çalışmaları anlatarak, kadın dayanışmasının güçlendirilmesi için Kadın Çalışma Grubu ile görüş alışverişinde bulundu. Türkiye'de iş yaşamında, karar alma mekanizmalarında, siyasette yeterince kadının yer alamaması ile artarak devam eden kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin kökeninde toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu vurgulayan Süllü, mevcut iktidarın bakış açısıyla sorunların çözülemeyeceğini söyledi.

“MÜCADELE YÜRÜTEN KADINLARIN SESİ KISILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Tüm bu haksız, hukuksuz uygulamaların, iktidarın kendi varlığını sürdürebilmek için başvurduğu ayrıştırmacı ve kutuplaştırıcı siyasi anlayışının dışa vurumu olduğunun altını çizen Milletvekili Süllü şöyle konuştu:

“Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sağlamaya yönelik kadınların en büyük kazanımı İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir erkeğin kararıyla çıkmaya kalkan, 6284'ü etkin uygulamayan saray, Ceza Kanunu'nda değişiklikle kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenebileceğini düşünüyor. Kadına yönelik eziyet suçu olan şiddetle mücadele ediyormuş gibi görünüp, gerçek mücadeleyi yürüten kadınların sesini kısmaya çalışarak gerçekleri gizleyebileceklerini sanıyorlar. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na açtıkları kapatma davasında da asıl amaç, kadınların güçlenmesini ve kadın mücadelesini engellemek.”

Toplumsal muhalefetin sesini kısmaya yönelik sistematik şekilde artan baskıya karşı, mücadeleden geri durmayan TMMOB Eskişehir İKK Kadın Çalışma Grubu ve Başkanı Dr. Ayşe Aydan Barut'a teşekkür eden Jale Nur Süllü, kadınların iş yaşamında, siyasette, yaşamın her alanında daha fazla yer alabilmesi ve görünür olması için, kadın dayanışmasının önemine vurgu yaparak işbirliği çağrısında bulundu.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokacağız

İlginizi Çekebilir İstanbul Sözleşmesi eylemleri nedeniyle dava açılan 33 kadın beraat etti