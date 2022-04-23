CHP’li Sümer: Millet Bahçesi’nin müteahhidi 5 milyonluk malzemeyi alıp kaçtı

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Fatih Terim Stadı’nın yerine Millet Bahçesi yapılması kararı alındığını hatırlatarak,, “İhale sadece 4 ay önce tam 43 milyon liraya bir firmaya verildi. Rant yetmemiş olacak ki kamu ihaleleri almasıyla meşhur, daha önce devleti 11 milyon lira zarara uğratmış firma işi bırakıp kaçtı. Hem de kaçarken beton yapımında kullanılan 5 milyon liralık agrega malzemesini de aldı” dedi.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, 43 milyon liraya ihale edilen Adana Millet Bahçesi’nin yüklenici firmasının, 5 milyon liralık malzemeyi de alarak işi bırakıp kaçtığını belirtti. Orhan Sümer, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

“RANT YETMEMİŞ OLACAK Kİ, FİRMA İŞİ BIRAKIP KAÇTI”

CHP'li Sümer, Adana'nın en merkezi yeri olan, yıkılan eski 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın yerine Millet Bahçesi yapılması kararı aldığını hatırlatarak, “İhale sadece 4 ay önce tam 43 milyon liraya bir firmaya verildi. İhaleyi alan firmanın daha önce Erzurum Organize Sanayi Bölgesindeki bir işte devleti tam 11 milyon lira zarara uğrattığını açıklamıştık. İhalenin veriliş şeklinden fiyatına kadar araştırılmalıdır dedik. 43 milyon liraya verilen ihalenin aslında her işi ultra lüks şekilde yapılsa 10 milyon lirayı geçmeyecek bir maliyete sahipti. Fazladan milletin cebinden tam 33 milyon lira ödenecekti. Rant yetmemiş olacak ki kamu ihaleleri almasıyla meşhur, daha önce devleti 11 milyon lira zarara uğratmış firma işi bırakıp kaçtı. Hem de kaçarken beton yapımında kullanılan 5 milyon liralık agrega malzemesini de aldı” dedi

“DEVLETİ MİLYONLARCA LİRA ZARAR UĞRATAN ŞİRKET NASIL İHALE ALIYOR?”

Orhan Sümer, “Adana Millet Bahçesi yapımının ihalesi açıklandığında konuyu gündeme getirmiştik. 10 milyon liraya mâl olabilecek işi tam 43 milyon liraya, devleti zarara uğratmış firmaya verdiler. Kamuyu milyonlarca lira zarara uğratmasına rağmen birilerine ihale veriliyorsa orada art niyet vardır. Saray İktidarı ve yetkililerine sesleniyorum. 20 yıldır ranttan yeterince beslendiniz. Artık yeter. Adana gibi yatırıma aç bir şehirde ve tüm Türkiye'de milletin parasını heba edecek işlere imza atmayın. Kamuyu ve devleti zarara uğratmış, kaptı kaçtı firmalara ihale verme huyunuzdan vazgeçin” diye konuştu.

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