CHP’li Tanal: Şanlıurfa’da 17 koyun gözaltına alındı

Ceylanpınar’da bir vatandaşa ait koyunların TİGEM özel güvenlikçileri ve askerler tarafından gözaltına alındığı ileri sürüldü. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, vatandaştan koyunların serbest kalması için para istenildiği iddia ederek koyunların serbest bırakılmasını istedi.

Ahmet KAYA

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Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya paylaşımında Urfa Valiliğini ve Tarım Bakanlığını etiketleyerek yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şanlıurfa Ceylanpınar Çaylı Köyü'nde hemşerimizin 17 koyunu, TİGEM özel güvenlikçileri ve askerler tarafından gözaltına alındı. Koyunları, Ceylanpınar TİGEM İşletmesi'nin Gümüşsu merkezindeki ‘Hayvan Cezaevi'ne hapsettiler. Hemşerimin koyunları serbest bırakılsın. Hemşerimiz, TİGEM'in koyunların serbest kalması karşılığında istediği parayı ödeyemez.

Yeni doğan, kuzular, annelerinden ayrı düştü. Süt içmesi gereken kuzuları, annelerini hapsederek cezalandırmayın. Koyunların cezai mesuliyeti yok. Gözaltı, hapsetme işlemi, suç işleyen ve cezai sorumluluğu olan insanlara yönelik uygulanır.

Dünyada hiçbir hukuki düzenlemede hayvanlar gözaltına alınmaz, hapsedilmez. Bizi dünyaya rezil ediyorsunuz. Ceylanpınar TİGEM İşletmesi, bu akıl dışı uygulamadan vazgeçsin. Hemşerimiz, TİGEM Gümüşsu sahasında cezaevine konulan 17 koyununun serbest kalması konusunda sizlerden yardım talep ediyor.”

Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisine önceki dönemlerde de vatandaşların koyunları girdiği için gözaltına alınmış, CHP Milletvekili Mahmut Tanal bu konuyu TBMM gündemine de getirmişti.