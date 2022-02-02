CHP’li Tutdere SÖZCÜ’nün haberini TBMM’de gösterdi: Vicdanım sızladı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, SÖZCÜ Gazetesi'nin 1. Sayfasında yer alan Adıyamanlı dar gelirlerin ekmek kuyruğundaki dramının konu edildiği, "Oy aman aman, burası Adıyaman" haberini TBMM'de milletvekillerine göstererek, "Bu beni çok üzdü, bu ilin milletvekili olarak vicdanım sızladı" dedi.

Ahmet KAYA

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Kürsüye elinde SÖZCÜ'nün manşetindeki “Oy aman aman burası Adıyaman” döviziyle çıkan Tutdere, dövizi milletvekillerine göstererek, “Benim şehrim Adıyaman, bugün ulusal bir gazetede “Oy Aman Aman Burası Adıyaman” başlığıyla bayat ekmek kuyruklarıyla gündeme geldi.

Bu beni çok üzdü, bu ilin milletvekili olarak vicdanım sızladı, inşallah bu tabloya sebebiyet veren iktidar partisinin de vicdanı sızlamıştır. Bu tablonun sebebi sizsiniz Sayın Elitaş, iktidar partisidir” dedi.

“RAKAMLAR SİZİN BECERİKSİZLİĞİNİ SÖYLÜYOR”

Konuşmasının devamında milletvekillerine “Peki, Adıyaman son günlerde neden hep yoksullukla, işsizlikle, açlıkla gündeme geliyor?” sorusunu yönelten Tutdere bu konuda da şunları söyledi:

“Bu kentte petrol var, su var, toprak var, dağı var, ovası var, narı var, bademi var, madeni var; her şey var, Allah her şeyi vermiş ama kent işsiz, kent yoksul, insanlar evine ekmek götüremiyor. Bunun sebebi sizsiniz. Neden mi? Bakınız, bunu rakamlar söylüyor, bunu sizin kente yapmadığınız yatırımlar söylüyor.”

“FIRAT'A EV SAHİBİYİZ AMA KURU TARIM YAPIYORUZ”

CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın dünyanın en büyük barajı Atatürk Barajı'na ev sahipliği yapmasına rağmen, topraklarının yüzde 80'inde kuru tarım yapıldığını belirterek şöyle dedi:

“Bugün Adıyaman'da Ahmet amca, Hasan amca kuru tarım yapıyor. Bunun sebebi sizsiniz. Sebebi her seçimden önce, ‘Sulama projelerini bitireceğiz' dediniz. Her seçimde ‘Barajları bitireceğiz' dediniz. Yapmadınız. Halkı kandırdınız, halkı aldattınız. Mesela Koçari Barajı bunun en güzel örneği.”

“BOŞ TARLADA TOP OYNAYIN DİYORLAR”

Adıyaman'ın en büyük sorunun işsizlik olduğunu, işsizliğin ise sulama projelerinin bir türlü tamamlanamamasından kaynaklandığını kaydeden Tutdere konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizi boş bir tarlaya atmışlar, ‘Top oynayın' diyorlar. Kale yok, top yok, Hiçbir şey yok. ‘Top oynayın' diyorlar. Böyle bir şey olmaz. Adıyaman sanayicisi bunu hak etmiyor. Şehrim Adıyaman, Anadolu'nun en güzel şehirlerinde birisi. Ama, 20 yıllık AKP iktidarı döneminde hak ettiğini alamadı. Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, tarımda turizmde artık bu kent hakkını istiyor, hakkını. Artık hakkımızı verin yeter. Yeter diyoruz artık hakkımızı verin.”

“İŞSİZLER VE YOKSULLAR KENTİ OLMAKTAN BIKTIK”

Konuşmasının devamında, Adıyaman'ın oraya buraya işçi gönderen, işsizlerin ve yoksulların kenti olmaktan bıktığını kaydeden CHP Milletvekili Tutdere iktidara; ‘Artık Adıyaman'ı görün' çağrısı yaptığı konuşmasını şöyle tamamladı:

“Eğer siz Adıyaman'ı görmezseniz, hemşerilerim ne yapacak biliyor musunuz? Sandık geldiğinde, o gün geldiğinde sandıkta onlar da sizi görmeyecek. Sandıkta sizi evinize gönderecekler onlar. Onlar bu sözü vermiş bulunuyorlar. Ve sizlerden son kez sandık öncesi bu kamu yatırımları için destek bekliyoruz. Bu kente sahip çıkın.”

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