CHP’li vekil ‘306 milyon Euro zarar var’ dedi, suç duyurusunda bulundu

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü yapım işi süresinin, şirkete ek işletme süresi verilecek şekilde mevzuata aykırı başlatıldığını ve yapıldığının tespit edildiğini öne sürerek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Yavuzyılmaz, yaşanan süreçte kamu zararının 306 milyon 819 bin 90 Euro olduğunu iddia etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü'nün yapımında kamu zararının 306 milyon 819 bin 90 Euro olduğunu iddia etti.

Kaynak olarak Karayolları Genel Müdürlüğü Sayıştay Raporu’nu gösteren Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti tarzı Yap-İşlet-Devret hilesi. Çanakkale Köprüsü işinin yapım süresinin, şirkete ek işletme süresi verilecek şekilde mevzuata aykırı başlatıldığını yapıldığını tespit ettik. Kamu zararı: 306.819.090 Euro! Suç duyurusunda bulundum!”

Yavuzyılmaz'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde suç unsurunun konusu olarak şu ifadeler kullanıldı:

“Çanakkale Köprüsü Yapım İşi, yapım süreci başlangıcının mevzuata aykırı olarak, şirket lehine ek işletme süresi verilmesini temin edecek şekilde düzenlenmesi ve Uygulama Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinin görevli şirket kusuru nedeniyle gecikmesine rağmen sözleşmede öngörülen yaptırımların uygulanmaması neticesinde oluşturulan toplam 306.819.090 Euro tutarındaki kamu zararı.”

KÖPRÜDEN GEÇEN ARAÇ SAYISI PARMAKLA SAYILACAK ŞEKİLDE

Öte yandan dün bölgede araç trafiğinin yoğun olduğu bir saatte (saat 21.00 sıraları) Çanakkale Köprüsü'nde çekilen görüntüde, köprüyü tercih eden sürücülerin sayısının çok az olduğu görüldü.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan Çanakkale Köprüsü savunması: Hiçbir şeyle mukayese ettirmem

İlginizi Çekebilir Siyasilerden Çanakkale Köprüsü tepkisi