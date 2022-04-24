CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu’nun ‘Barış Harekâtı’ anısını ilk kez paylaştı

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı bir programda genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili 1974 Barış Harekâtına dair bir anısını paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun ulusalcı ve milliyetçi bir kişi olduğunu belirten Erol, “Genel Başkanımız, 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı'nda gönüllü olarak askere gitmek için Ankara Etimesgut 600 yataklı Askeri hastaneye gidiyor ve savaşa gidebilir diye rapor alıyor” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Habertürk kanalında ‘Olaylar ve Görüşler' programına katılan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtına gönüllü asker olarak yazıldığını ve rapor aldığını açıkladı. Erol, genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunun çok anlamlı ve önemli olduğunu kaydetti.

“SOYDAŞLARIMIZIN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN GÖNÜLLÜ ASKERE YAZILIYOR”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk siyasetinde ayrıcalığı olduğunu belirten CHP Milletvekili Gürsel Erol,

“Genel başkanımız devlet adamıdır, bürokrasiden gelmiştir. Ben genel başkanımızı şöyle tarif edeyim genel başkanımız hiç kimsenin tahmin etmediği kadar ulusalcı ve milliyetçidir. Devletine ve vatanına sadık birisidir.

Az önce Barış Harekâtından bahsettim. Geçen gün bir sohbetimizde kendisi bana ifade etti ve hayret ettim. Dedim ki ‘Efendim bunu neden gündeme getirmiyorsunuz?' Bunu ilk defa söylüyorum. Sayın Genel Başkanımız 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtında gönüllü olarak askere gitmek için Ankara Etimesgut 600 yataklı Askeri hastaneye gidiyor ve rapor alıyor, askere gidebilir ve savaşa gidebilir diye.

20'li yaşlarda bu ülkenin ulusal bağımsızlığı için soydaşlarımızın bağımsızlığı için gidiyor gönüllü askere yazılıyor. Sonrasında harekat erken bittiği için ek askeri ihtiyaç duyulmadığından gitmiyor.

Ama sonuçta onun gidip gitmemesi önemli değil genel başkanımızın duyduğu duyarlılık ve sorumluluk önemli. Vatanı için devleti için milleti için askeri hastaneye müracaat etmesi ve ben Kıbrıs Barış Harekâtına asker olarak gitmek istiyorum diyerek rapor alması bu çok anlamlıdır” ifadelerini kullandı.