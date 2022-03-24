CHP’li Yalım: AKP’den milletin yararına iş beklemek hata

AKP’nin asgari ücrete zam yapılması konusundaki tutumuna CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım tepki gösterdi. Yalım, “AKP’den artık milletin yararına bir iş beklemek hata olur. Otursun ve sandığı, yani gidecekleri günü beklesinler. AKP bu millete ancak hiçbir şey yapmayarak hizmet verebilir" ifadelerini kullandı.

Selami AYDIN

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CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım asgari ücret artışına ilişkin “AKP'den artık milletin yararına bir iş beklemek hata olur” diye konuştu. AKP sözcüsü Ömer Çelik'in asgari ücret artışı konusunda olumlu konuştuğunu hatırlatan Yalım, “Fakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca asgari ücretli çalışanın hayallerini suya düşürdü” ifadelerini kullandı. Yalım asgari ücret artışının gerekli olduğunu fakat, zammın ardından faturalara, gıda fiyatlarına zam yapılmaması gerektiğini savundu.

“OTURSUN GİDECEKLERİ GÜNÜ BEKLESİNLER”

Ülkeyi içinde bulunduğu duruma AKP'nin getirdiğini belirten Yalım şunları söyledi:

“Ülkenin hali ortada. Ülkeyi bu hale sokan da ortada. Ama iş çözüm üretmeye geldiğinde ne ülkenin hali umurlarında ne de AKP ortada! Bir umut, milyonlarca insanımızı ilgilendiren bir konuya ilişkin partimiz önerilerde bulundu. Buna paralel açıklamalar yapılarak vatandaşa göz kırpıldı ama sağ olsun bakan bey milyonların hayallerini suya düşürdü.

Bundan da anlaşılıyor ki, milletin başına gelen tüm felaketlerin, tüm belaların, hayat pahalılığın sorumlusu olan AKP'den artık milletin yararına iş beklemek büyük bir hata olur. AKP, hiçbir şey yapmasa çok daha bu halkın hayrına olur. Çünkü zam yapsalar peşi sıra elektriğe, suya, gaza, yiyecek içeceğe de zam olacağı çok belli. En iyisi AKP hiçbir şey yapmasın. Otursun ve sandığı, yani gidecekleri günü beklesin. AKP bu millete ancak hiçbir şey yapmayarak hizmet verebilir.”

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