CHP’lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu

Muğla’nın Milas ilçesinde CHP Milas Kadın Kolları Başkanlığı ve partililer, Gezi Parkı olaylarına yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan hakkında şikayette bulundu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde bugün adliyeye giden CHP İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, CHP Milas Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz ve CHP üyeleri tarafından yapılan suç duyurusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı olaylarına yönelik yaptığı açıklamanın; ‘hakaret suçu, nefret suçu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu, görevi kötüye kullanma suçu’ içerdiği iddiasına yer verildi.

Gezi Parkı olaylarına atıfta bulunulan suç duyurusunda; “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada milyonlarca yurttaşı kendisinin ve genel başkanı olduğu siyasi partisinin görüşüne mensup olmadıklarından ötürü aleni bir şekilde aşağılamış, terörist ilan etmiş ayrıca ‘çürük' ve ‘sürtük' diyerek hakaretlerde bulunmuştur. Gezi Eylemine katılan ve destek veren yurttaşları alenen hedef göstermiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı tarafsızlığına aykırı olarak AK Partili bir siyasetçi olarak yapmış olduğu bu açıklamalar farklı siyasi görüşlere ve inançlara sahip yurttaşları ayrıştırıcı ve hedef gösterir bir tutum içermektedir. Tüm bu sebeplerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 01.06.2022 tarihli Ak Parti TBMM Grup Toplantısında yapmış olduğu konuşmasında ‘Hakaret', ‘Görevi Kötüye Kullanma', ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve ‘Nefret' suçlarını işlemiştir” denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ‘tahkikat yapılmak suretiyle cezalandırılması için kamu davası açılması’ talep edildi.