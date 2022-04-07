CHP’nin akaryakıtta vergi indirilsin önerisi reddedildi

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur tarafından, enflasyonu tetikleyen en önemli etkenlerden biri olan akaryakıttaki vergileri indirmek için verilen araştırma önergesinin gündeme alınması, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi.

Can ÇAPAR

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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, akaryakıttaki vergileri indirmek için araştırma önergesinin gündeme alınmasını istedi. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Güzelmansur, “Akaryakıttaki fiyat artışları akaryakıtla sınırlı kalmıyor, iğneden ipliğe dalga dalga zam yaratıyor. Hayat pahalılığını, enflasyonu tetikliyor. Bu nedenle dünya genelinde enflasyonla mücadele etmek isteyen ülkeler akaryakıtta vergi indirimleri uygulamak suretiyle çözüm arayışlarına gidiyorlar” dedi.

“MOTORİNDE VERGİ 1 YILDA YÜZDE 166 ARTTI”

Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Polonya gibi ülkelerin akaryakıtta vergi indirimlerine gittiklerine dikkat çeken Güzelmansur şöyle konuştu:

“Peki bizim hükümet ne yapıyor? Onlar da tam tersini yapıyor. Önce ısrarla faiz indirimleri yaparak doları tırmandırdı. Sadece bu yanlış, akaryakıt fiyatlarının yüzde 80 artmasına neden oldu. Ardından akaryakıttaki özel tüketim vergisi (ÖTV) yükünü azaltan Eşel Mobil Sistemini uygulamadan kaldırdı. Yetmedi üstüne akaryakıttan alınan ÖTV'ye yüklü zamlar yaptı. Bir yıl öncesine göre, vatandaş, 1 litre motorine yüzde 166 daha fazla vergi ödemek zorunda kaldı. Buna bir de ham petrol fiyatlarının artması eklendi. Akaryakıt iyice el yakar oldu.”

“TİCARİ YATA VERİLEN ÖTV'SİZ AKARYAKIT TRAKTÖRDEN ESİRGENİYOR”

Ticari yata, jete verilen ÖTV'siz akaryakıtın çiftçiye, nakliyeciye verilmediğini anlatan Güzelmansur “Çiftçi tarlasını sürmek için traktörüne, taksici taksisine, tır şoförü nakliye yapabilmek için TIR'ına, servis şoförleri araçlarına, vatandaş otomobiline akaryakıt alamaz oldu. Alsa, kontağı çevirse, zararına o kontağı çevirmiş oluyor. Herkes isyan ediyor, ama iktidar sağıra yatmaya devam ediyor. Yolcu gemilerine, feribotlara, ticari yatlara, jetlere verilen ÖTV'siz akaryakıt çiftçiden, nakliyeciden neden esirgenir? Böyle adalet mi olur?” dedi.

“VERGİ İNDİRİLMEZSE ÜRETİM, NAKLİYE, ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELİR”

Bir an önce akaryakıttaki vergi politikalarının gözden geçirilmesi ve vergide indirime gidilmesi gerektiğine vurgu yapan Güzelmansur şunları söyledi:

“Motorine 1 yılda 23 kez zam yapıldı. Bir yıl önce Nisan başında motorinin 1 litresi 6,51 TL idi. Bugün 21,42 TL'ye yükseldi. 1 yılda motorin fiyatındaki artış oranı yüzde 229'u buldu. Bugün motorinin rafineri çıkış fiyatı 14,61 TL'dir.

Peki, vatandaş neden litresine 21,42 TL ödüyor. Çünkü sayın hükümet 5,32 TL vergi bindiriyor. Motorinin pompa satış fiyatının yaklaşık yüzde 25'i vergidir. 1 litre benzinin satış fiyatındaki vergi yükü ise yüzde 28'in üzerindedir. Buna can mı dayanır? Dayanmıyor da zaten…

Bir çözüm üretilmezse üretim, nakliye, ulaşım durma noktasına gelecek. Bu çözüm de akaryakıttaki vergilerin indirilmesindedir.”

REDDEDİLDİ

Ancak araştırma önergesi Cumhur İttifakı tarafından reddedildi.

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