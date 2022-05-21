CHP’nin ‘Milletin Sesi’ mitingine büyük ilgi

CHP'nin İstanbul Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingine vatandaşlar akın etti. Türkiye'nin ve İstanbul'un dört bir yanından gelen yurttaşlar miting alanını doldurdu.

Fırat FISTIK

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21 Mayıs’ta Bursa'da yapılması planlanan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası ile siyasi yasak kararının ardından İstanbul'a alınan ‘Milletin Sesi' mitingine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Programı, Mersin’de yapılan ‘Milletin Sesi’ mitingiyle benzer olan Maltepe mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önce sahneye vatandaşlar çıkıp sorunlarını paylaşıyor.

Mitingte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu CHP’li belediye başkanları ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu alkışlarla karşılandı.

Gezi eylemlerinde hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve Gezi Davası’nda tutuklanan aydınların yakınları kürsüye çıktıklarında alanda coşkuyla alkışlandı.

Mitingte “Her yer Taksim her yer direniş”, “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atıldı.

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