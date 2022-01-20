CHP’yi de halkı da cezalandırıyorlar

AKP, CHP’li 6 ilçenin tam göbeğinden geçen ve 5 milyon kişinin yararlanacağı Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP hattına onay vermeyerek vatandaşı mağdur ediyor.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul'un bugüne dek hiçbir metro yatırımı yapılmamış batı kesimi için İBB tarafından proje ve finansı hazırlanan, 3.5 milyon kişiye hizmet verecek 18.4 km'lik Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu, Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 1 yıldır imza bekliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 16 Ocak'ta sosyal medya hesabından “Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?” diye sordu. İBB, metrobüs hattını ve E-5 trafiğini rahatlatacak metronun proje ve fizibilite çalışmalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden (AYGM) gelen talep üzerine revize edildiğini açıkladı.

YATIRIM BÜTÇESİ HAZIR

Revize projenin Mart 2021'de yeniden bakanlığa gönderildiği, finansmanın da Mayıs 2021'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile İBB arasında Yeşil Şehir Aksiyon Planı mutabakatı ile sağlanarak yatırım bütçesinin hazır hale getirildiği belirtildi.

İBB yönetiminin, AYGM'den cevap gelmemesi nedeniyle Kasım 2021'de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşmelerde bulunduğu, AYGM onayı olmadan inceleme ve onay sürecinin başlatılamayacağı bilgisinin verildiği aktarıldı. Bu nedenle, metronun 15 Ocak'ta açıklanan kamu yatırım programına dahil edilemediği belirtildi.

Metro hattının geçtiği 6 ilçe CHP tarafından yönetiliyor

Onay alınamayan metro hattı; Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve sınırındaki Büyükçekmece ilçelerini yakından ilgilendiriyor. Bu hattan Esenyurt'a da bir bağlantı hattının yapılması planlanıyor. Hattın geçtiği 6 ilçenin de CHP tarafından yönetiliyor olması dikkat çekiyor.

Beylikdüzü-Çobançeşme arasında doğrudan metrobüs aksını takip edecek 18.43 km ve 10 istasyonlu Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu, bu akstaki metrobüs yolculuğu talebini önemli ölçüde azaltacak. Hattın, İstanbul'un doğu-batı aksında önemli yolculuk talebini karşılayan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı ile entegre olmasıyla da Tarihi Yarımada'dan Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ne kadar raylı sistem ulaşımı sağlanacak.

Böylece, E5 üzerindeki araç trafiği önemli ölçüde azalacak. Yine hattın Esenyurt-Saadetdere uzatmasıyla, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'na entegrasyon sağlanacak. Bu bölüm de TEM üzerindeki araç yolculuklarını hafifletecek.