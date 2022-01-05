‘Çiftçilerin borcunun faizi silinsin’ çağrısı

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, "Şanlıurfa’mızda toprakların reformundan yıllık taksitli ödemelerle arazi alan vatandaşlarımız, hayat şartlarının ağırlığı ve tarım girdilerinin artmasıyla birlikte bu taksitleri ödeyemez duruma gelmişlerdir. Bu kardeşlerimizin borçlarının faizlerinin silinerek taksitlendirilmesi ve yeniden borcun yapılandırılması gereklidir" çağrısında bulundu.

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MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada çiftçinin sıkıntıda olduğunu belirterek borçlarının silinmesi için çağrıda bulundu.

“TAKSİTLERİ ÖDEYEMEZ DURUMA GELDİLER”

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Özyavuz, şunları söyledi:

“Şanlıurfa'mızda toprakların reformundan yıllık taksitli ödemelerle arazi alan vatandaşlarımız, hayat şartlarının ağırlığı ve tarım girdilerinin artmasıyla birlikte bu taksitleri ödeyemez duruma gelmişlerdir. Bankalardan ipotek de alamadıkları için kredi alma imkanı da bulunmamaktadır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NA ÇAĞRIDA BULUNDU

Bu kardeşlerimizin borçlarının faizlerinin silinerek taksitlendirilmesi ve yeniden borcun yapılandırılması gereklidir. Tarım Bakanlığımızın bu konuyu çözmek için adım atacağını umuyor ve Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum.”

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