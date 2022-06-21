Çiftçinin çilesi bitmiyor: Kırsal alanda hırsızlık olayları arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son dönemde artış gösteren, çiftçilerin ürün ve malzemelerinin çalındığı hırsızlık olaylarına dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal alanda artan hırsızlık olaylarına dikkat çekti. Gürer, “Tarımsal üretimde kullanılan her türlü teçhizatın çalınması girdi maliyetleri nedeniyle üretimde zorlanan çiftçinin belini iyiden iyiye büküyor.

Bunların içinde, bahçeleri sulamak için kullanılan sondajların pompa ve bakırları, trafolar, dinamo ve kablolar, yağmurlama boruları, su sayaçları, vanalar ve bağ direklerine kadar her türlü teçhizat var. Çiftçinin, ürününe ve hayvanlarına göz diken hırsızlar kırsaldaki çiftçinin korkulu rüyası oldu” dedi.

ÇİFTÇİNİN ÇİLESİ BİTMİYOR

Gürer, “Artan girdi maliyetleri ve doğal afetler sonucu zarar gören ürünler derken çiftçinin çilesi bir türlü bitmiyor. Şimdi de kırsalda artan hırsızlık olayları sonucu zor günler geçiriyor. Çiftçiler mallarını korumak için artık belli aralıklarda nöbet tutmaya başlamışlar. Bazı çiftçiler yaşanan hırsızlık olayları karşısında ürününü erken hasat etmek zorunda kalmış.

Ayrıca çalınan teçhizatın maddi değerinin, satılırken çok yüksek olmadığı ama çiftçinin bu malzemeyi tekrar almak istemesi durumunda fiyatının oldukça pahalı olduğu belirtiliyor. Çalınan ürünler neticesinde üretimde yaşanan aksaklıklar ve sonucunda oluşacak verim kaybı da cabası. Çiftçilerin büyük çoğunluğu yaptırımların yetersiz olduğu kanısında. Bu sebeple, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak caydırıcılık sağlanması gereklidir.

Ayrıca yaşanan ekonomik buhran neticesinde kırsalda bile hırsızlık olaylarının artması, üstüne düşünülmesi gereken bir konudur. Farklı illerde yaşanan hırsızlık vakaları içinde önlemler artırılmadır” diye konuştu.

6 AYDA İLGİNÇ 15 VAKA

Son 6 ayda farklı bölgelerde yaşanan hırsızlık vakaları ve ayrıntıları ise şu şekilde:

14 Ocak 2022 Şanlıurfa Siverek'te sulama trafolarının kabloları,



5 Haziran 2022 Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarladaki kekik mahsulünün tümünü,



23 Mayıs 2022 Bursa'nın Nilüfer ilçesinde coğrafi işaret tescilli 8 dönüm enginar,



14 Nisan 2022 Konya'nın Karapınar ilçesinde 1000'e yakın yağmurlama borusu,



9 Mart 2022 Aydın'ın Karacasu ilçesinde 15'e yakın su sayacı,



13 Haziran 2022 Adananın Kozan ilçesinde 10 ton sarımsak,



1 Mayıs 2022 Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 ayrı çiftçinin tarlasından 90 metre kablo,



28 Mayıs 2022 Konya'nın Güneysınır ilçesinde sulama kooperatifine ait binadan trafo ve kablo,



1 Haziran 2022 Sakarya'da, 10 bin dönümlük tarım arazisinin sulama ihtiyacının karşılandığı sulama kanallarındaki toplam ağırlığı yaklaşık 100 ton gelen vana,



8 Haziran 2022 Bursa'nın İznik ilçesinde bir erik tarlasından 160 ağaç erik,



12 Şubat 2022 Bursa'da sondaj malzemeleri,



13 Nisan 2022 İzmir'in Tire ilçesinde çok sayıda trafo,



5 Ocak 2022 Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir çiftçinin 12 koyunu ve 1 hindisi,



20 Mart 2022 Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzüm bağlarının bağ demirleri,



1 Mart 2022 Siirt'te üzüm bağının demirleri,

SİGORTASI OLMAYAN ÇİFTÇİ MAĞDURİYET YAŞIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sigortası olmayan çiftçilerin zararlarının nasıl karşılanacağına yönelik bir de video paylaştı. Gürer, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“Küresel ısınmanın etkisiyle iklim değişikliği üreticiye zarar veriyor. Sel, dolu, don, kum fırtınası üreticilerin ürünlerinin zarar görmesine neden oluyor. Bu çiftçilerin zararları ÇKS’ye kayıtlı iseler TARSİM’den karşılanıyor. Sigortası olmayan çiftçi ise mağduriyet yaşıyor.

Hava durumu önceden belirlenmesine rağmen bilimsellikten uzak yaklaşımlar da bu sonuçları doğuruyor. Kırsalda küçük aile tipi işletmeler ekonomik sorunlardan dolayı sigorta yaptıramıyor. Bu mağdur olan çiftçiler için hasar tespiti yapılmalı ve doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından çiftçiye destek sağlanmalıdır. Önümüzdeki yıllar için de tedbirler alınmalıdır, bu sene verim oldukça düştü.”

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