Çimento fabrikası projesinden vazgeçildi, vatandaşlar sevindi

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü'nde kurulmak istenen Entegre Çimento Fabrikasının Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci firma tarafından sonlandırıldı. Proje yapımından vazgeçilmesi, Küre köyü sakinlerini sevindirirken, 'Zafer Küre'lilerin olarak değerlendirildi.

Kemal ATLAN

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Bilecik Söğüt ilçesine bağlı Küre köyü sınırları içinde kurulması planlanan Entegre Çimento Fabrikasının Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci firma tarafından sonlandırıldı.

ÇED BİLGİLENDİRME TOPLANTISINI YAPTIRMAMIŞLARDI

Bilecik merkez ilçesine bağlı Kızıldamlar, Yeniköy ve Kurtköy ile Söğüt ilçesi Küre Köyü’nün binlerce dönüm sulama arazileri için kullandıkları Kızıldamlar Barajının 700 metre yakınında yapılması planlanan Çimento Fabrikasının hem insan sağlığına hem de sulu tarıma zarar vereceğini öne süren köy sakinleri, geçtiğimiz ay yapılmak istenen ÇED bilgilendirme toplantısını engellemişler ve yaptırmamışlardı. ‘Verimli topraklarımızın yok olmasını istemiyoruz’ diyen bölge sakinlerine STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever de destek vermişti. Tepkiler üzerine ÇED toplantısı ise yapılmadan sona erdirilmişti.

ŞİRKET PROJEDEN VAZGEÇTİ

Köy sakinleri, kurulacak çimento fabrikası ile sulu tarımın ve Türkiye’nin büyük oranda ihtiyacını karşılayan kiraz ağaçlarının zarar göreceğini belirterek, fabrikanın kurulmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişlerdi. Aradan geçen bir aylık süre sonunda projeyi yapacak olan firma ÇED sürecinin sonlandırılması için ilgili bakanlığa talepte bulunduğu ve entegre çimento fabrikasının yapılmasından vazgeçtiklerini bildirdikleri ortaya çıktı. Şirketin aldığı karar, Küre Köy sakinleri tarafından sevinçle karşılanırken konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 04 Ocak 2022 tarihinde ilgili dağıtım yerlerine gönderilen resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Bilecik İli Söğüt İlçesi Küre Köyü Merkez mevkiinde Söğüt Toprak Madencilik San. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Entegre Çimento Fabrikası projesi ile ilgili olarak 20.10.2021 tarihinde Çevrimiçi ÇED (e-ÇED) sistemi üzerinden Bakanlığımıza başvuru yapılmıştır. 31.12.2021 tarihinde projeye ilişkin olarak, proje sahibi tarafından yapılan çalışmaların tamamlanamaması ve kurumlar ile görüşmelerin sürmesi nedeniyle, e-ÇED sistemi üzerinden ÇED sürecinin sonlandırılması talep edilmiş ve sonlandırma talebi bakanlığımızca uygun görülmüş olup ÇED süreci sonlandırılmıştır.”

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