Çocuğa sarkıntılık davasında mahkemeler çelişti

Kapıcının ‘cinsel organımı sıktı’ dediği çocuk, testis kaybı sendromu tanısıyla ameliyat oldu. Ailenin şikayeti üzerine sanığa "çocuğa yönelik sarkıntılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. İstinaf Ceza Dairesi ise yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hükmüne dayandırılarak beraat kararı verdi.

Hayati ARIGAN

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İstanbul'da 3 yıl önce Gülizar Ö., ateşlenen 5 yaşındaki oğlunu hastaneye götürmek amacıyla oturdukları apartmanın kapıcısı Zeynel K.'dan yardım istedi.

KAPICIYLA YALNIZ KALDI

Kapıcı ile birlikte hastaneye giden Gülizar Ö., dönerken eczaneye uğradı. Eczanede yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra aracına geri dönen Gülizar Ö., eve gittiklerinde, oğlunun hal ve hareketlerinde bir değişiklik sezdi. Oğlunun cinsel organını işaret ederek ”Z. amca benim pipimi elledi, elini pantolonumun içerisine soktu” dedi.

Gülizar Ö.'nün kapıcıya; “neden böyle bir şey yaptığını” sorduğunda; “çocuğunu gıdıkladığını ve şaka yaptığı” cevabını aldı.

HASTANE SAVCILIĞA İHBAR ETTİ

Oğlunun “çişini yapamaması ve testislerinin neredeyse yok olması” üzerine Gülizar Ö., emniyet birimlerine ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu. Çocuğa “inmemiş testis tanısı” konulması üzerine bu durum hastanece de savcılığa intikal ettirildi. Gülizar Ö. de Z.K.'dan şikayetçi oldu.

AYAĞINA DOKUNDUM

Z.K. ifadesinde, hastaneden dönerken annesi eczaneye giden çocukla 10 dakika çocukla aynı aracın içerisinde kaldıklarını, mağdurun ise bu aracın içerisinde ağlamaya başlaması üzerine sadece susturmak için ayağına dokunduğunu söyledi. İddia edildiği gibi mağdur çocuğun özel bölgelerine dokunmadığını, daha sonra annesi ile karşılaştıklarında mağdur çocuğun sadece ayağına dokunduğunu söylediğini belirten Z.K. suçlamaları reddetti.

TESTİS AMELİYATI OLDU

Gülizar Ö. ise, “Çocuğumun psikolojisi bu olay nedeniyle bozulmuştur. Olaydan bir gün sonra tekrar çocuğun testislerine bakmak istedim ve testislerin boş olduğunu gördüm. Hemen o an Beylikdüzü Devlet Hastahanesine götürdük. Testislerinden ameliyat oldu. Tuvalete bile yalnız gitmiyor. Şikayetçiyim. Şahsın cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

İSTİSMARI TARİF ETTİ

Çocuk İzlem Merkezi Adli Görüşme Değerlendirme Raporuna göre ise; mağdurun kendisini ifade etme ve zihinsel kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğu, adli görüşmede verilen bilgilerin ön görüşme ile tutarlı olduğunun gözlemlendiği, mağdurun ön görüşmede ilk önce özellikle dokunma ile ilgili sorulara utangaç ve kaçamak cevaplar verdiği, yaşına bağlı olarak olayları oluş sırasına göre anlatmada ve zaman kavramlarında yetersizlik yaşadığının gözlemlendiği, ancak basit cümlelerle istismarı tariflediği ve mağdurun verdiği ifadenin güvenilir olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk edilen Z.K. adli kontrol ile serbest kaldı. Z.K. hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı' suçundan kamu davası açıldı.

4 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Z.K.’nın, olay tarihinde 12 yaşından küçük olan mağdura yönelik sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçunu işlediğini sabit gördü ve sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Karara itiraz eden Z.K.'nın dosyası İstanbul Bölge Adliyesi'ne gitti. İstinaf savcılığı mütalaasında sanığın mağdura karşı işlediği iddia olunan çocuğun cinsel istismarı eyleminden kurmuş olduğu hükümlerin oluşa uygun olmadığını belirterek beraatını istedi.

İSTİNAF BERAAT DEDİ

İstinaf mahkemesi çocuğun inmemiş testis hastalığı olduğu tespit edildiğini, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması sebebiyle beraatine karar verdi.

YARGITAY SON SÖZÜ SÖYLECEK

Çocuğun ailesinin avukatı Ahmet Başcı beraat kararını Yargıtay'a taşıdı. Avukat Başcı itiraz dilekçesinde, “Sanığın emniyet ifadesi ile sorgusu birbiriyle tamamen çelişkilidir. Zira sanık, emniyet ifadesinde müvekkil annenin de ifade ettiği üzere, “mağdur çocukla 10 dakika yalnız kaldıklarını” kabul etmişken; sorgusunda bu durumu reddetmiştir” dedi.

HIRSIZLIK SUÇU GİBİ BAKILDI

Mağdur çocuğun “suçtan hemen sonra testis kaybı sendromu yaşamasını ve hatta ameliyat olmasını” dahi mahkemelerin görmezden geldiğini belirten Başcı, “Her iki mahkeme de suçu 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel yönden istismarı değil de, bina içinde hırsızlık eylemi gibi görmüş olsa gerek ki, suç ve suça ilişkin delilleri de bu bakış açısıyla değerlendirmişler ve şüpheden sanık yararlanır yönünde lehe seçeneklere yönelmişlerdir” dedi. Başcı, beraat kararının bozulmasını istedi.

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