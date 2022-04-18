Coronada tüm yasaklar kalkıyor mu? AKP’den açıklama geldi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Pandemide normalleşmeye kademeli olarak geçmeye çalışıyoruz. Birçok pandemi hastanesinin boşalması ve vaka sayısının 5 binin altına inmesi çok önemli. Bu konuda sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gelinen noktada gerekli yeni adımların atılacağını söyleyebiliriz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Coronada normalleşmeye değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye’nin sağlık alanındaki organizasyon kabiliyeti, iyi yetişmiş sağlık çalışanlarına sahip olması, Sağlık Bakanlığımızın organizasyon kapasitesi ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla şehir hastaneleri gibi oyun değiştirici adım atılması bizim pandemi ile mücadelede başarılı şekilde ayrışan çalışma yapmamızı mümkün kıldı.

“DAHA NORMAL GÜNLERE ULAŞMAYI DİLİYORUZ”

*Pandemide normalleşmeye kademeli olarak geçmeye çalışıyoruz. Birçok pandemi hastanesinin boşalması ve vaka sayısının 5 binin altına inmesi çok önemli. Bu konuda sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.

*Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza da rahmet diliyoruz. İnşallah bundan sonra gerekli uyarıları dinleyerek Bilim Kurulu’nun kararlarına kademe kademe uyarak daha normal günlere ulaşmayı diliyoruz.