Coronayı atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu

Bursa'da Nihal Arslan (39), annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da kesi izi olmayan Arslan'ın, 1 hafta önce coronavirüsü atlattığı öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi’nde oturan Nihal Arslan, iddiaya göre, annesi tarafından odasında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.,

Arslan’ın 1 hafta önce coronavirüsü atlattığı öğrenilirken, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadı. Nihal Arslan’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)

İlginizi Çekebilir Metrobüste corona paniği!