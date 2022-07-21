Çukurova Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alacak
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 99 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı Unvanı Hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 99 (doksandokuz) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.