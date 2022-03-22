Cumhur İttifakı’na oltalı protesto

DP Genel Merkezi'nin imarı ABB Meclisi'ndeki AKP-MHP çoğunluğuna takıldı. Erkin Delikanlı da, göle dönen araziye olta atıp 'yanlışın düzeltilmesini' istedi.

Deniz AYHAN

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Ankara’nın göbeğindeki Demokrat Parti Genel Merkez binasının imarı ABB Meclisi’ndeki AKP-MHP çoğunluğuna takıldı. Partinin bulunduğu arazi sanayi atık bölgesi ilan edildi, bölge yağmur suları ile göle döndü.

DP Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, Genel Merkez bahçesindeki göle olta atarak tepki gösterdi. Delikanlı, “Burası Ankara'nın göbeğinde çukur siyasetinin gölü'' dedi.

Delikanlı, ABB Meclisi’ndeki AKP'li ve MHP'li üyelere de seslenerek, “Gelin bu yanlışı düzeltin, utancı ortadan kaldırın” çağrısında bulundu. Delikanlı, olta takımıyla ve sandalyesiyle gittiği gölet kenarında şunları söyledi: “Burası ne Mogan ne Eymir ne Tuz, ne de Van Gölü… Hemen yanı başımızda Dışişleri Bakanlığı, arkamızda AVM, onun yanında üniversite var. Binlerce aracın geçtiği, Konya Yolu'ndayız. Bu izbe alan güvenlik tehlikesi yaratıyor. Görevden alınmış Melih Gökçek'in aslında Ankara'nın göbeğinde çukur siyaseti yaptığının belgesi bu göldür.”