Cumhur İttifakı’nı çatlatan talimat! ‘Kimden korkuyorsunuz?’

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin Whatsapp grubunda merkezde çalışan personele yemek, çay ve kahve tüketiminin yasaklandığı duyuruldu. Elazığ MHP İl Genel Meclis Üyesi Osman Dilek, verilen talimata tepki göstererek, ”Hakan Karabulut diye bir isim var. Kim bu adam hangi sıfatla bu tasarrufları kullanıyor? Bürokrasiye soruyorum kimden korkuyorsunuz?" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Ocak 2021 tarihinde açılışı gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 50 milyon olan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nde çalışan personeller için alınan karar tepki çekti.

İpekyolu Koordinasyon isimli Whatsapp grubunda personele yemek, çay, kahve verilmeyeceği çay içmek isteyen personelin karton bardakları kullanmayacağını çay içmek isteyen personelin çay ve şekerini kendisinin alacağı belirtildi.

Karara Cumhur İttifakı ortağı MHP'den tepki geldi. MHP İl Genel Meclis Üyesi Osman Dilek, “kamu eliyle yapılan bir merkezde kurulan bir vakfın aracılığıyla bazı insanlar hükümdarlık kuruyor” dedi

VAKFIN ÜYELERİ AKP'LİLERDEN OLUŞUYOR

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde ‘İpekyolu' ismiyle kurulan vakfın mütevelli heyetinde AKP Elazığ milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Metin Bulut’un danışmanı Hüseyin Sezgin Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Hakan Karabulut, AKP Genel Merkezinde avukat olarak çalışan bir kişi olmak üzere 5 kişilik bir yönetim oluşturulduğu ifade edilmişti.

“BUNDAN SONRA PERSONELE YEMEK YOK”

İpekyolu Koordinasyon ismiyle açılan whaatsap gurubunda personelle ilgili verilen talimatta ise, “Bundan sonra personele yemek yok haberiniz olsun. Çay, kahve, bir bardak su dahi tüketilmeyecek çay içmek isteyen olursa karton bardak kullanılmayacak, çay, şeker dahi içmek isteyen kendisi alacak. Hakan Karabulut'un emridir” diye kaydedildi.

“BÜROKRASİYE SORUYORUM KİMDEN KORKUYORSUNUZ?”

Personellere yemek, çay, kahve verilmemesi talimatının verilmesine tepki gösteren MHP’li Osman Dilek,

“Kamu eliyle yapılan bir merkezde kurulan bir vakfın aracılığıyla bazı insanlar hükümdarlık kuruyor. Bu gençlik merkezine bir yılda sadece bir tane proje gelmiş. En son orada vakfın görevlendirdiği ve resmi bir görevi olmayan ve istediği gibi at koşturan, vakıf elemanlarını çalıştıran bir kişinin talimatıyla bir mesaj atılmış.

O mesaj vali beyin ya da genel sekreterin talimatı doğrultusunda atılsa itirazım yok ama orada Hakan Karabulut diye bir isim var. Kim bu adam. hangi sıfatla bu tasarrufları kullanıyor? Bu şahsı kim görevlendirmiş ve nasıl görevlendirmiş? ‘Çay içmeyeceksiniz, yemek yemeyeceksiniz' diye talimat veriyor. Sen hangi yetkiyle bunu kullanabiliyorsun böyle bir şey olabilir mi?

Bu işleri organize edip vakıf üyesi olan siyasileri de sıkıntıya sokan adam ve problemlerin baş sorumlusu Hakan Karabulut'tur. Özel İdare de burada bir işlev yapamıyor. Bürokrasiye soruyorum kimden korkuyorsunuz. Biz buradaki hiçbir aktivitenin resmi olarak davetlisi olmadık. Bu işlerinde bütün organizatörü Hakan Karabulut'tur” ifadelerini kullandı.

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