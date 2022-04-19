Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftarda bir araya geldi. Bahçeli, Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 gül hediye etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, külliye bahçesindeki Özbek Otağı’nda iftar yaptı.

BAHÇELİ’DEN ERDOĞAN’A 99 GÜL HEDİYE

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Esmaül Hüsna’yı temsil eden 99 gül hediye etti. Bahçeli’nin hediye ettiği güller iftar sofrasına konuldu.

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