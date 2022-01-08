Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği’ne yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Şimdi bir de Tabipler Birliği var. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile TURKOVAC'ı üretiyor, adamlar diyor ki 'böyle bir şey yok' diyor. Siz ne sahtekarsınız?" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman – Konya Hızlı Tren Hattı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni’nde Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yüklendi. Muhalefete tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

* Şimdi bir de bunların Tabipler Birliği var. Ya bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambaz ya? Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile TURKOVAC aşısını üretiyor, adamlar diyor ki ‘böyle bir şey yok’ diyor. Siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız? Sizin Tabipler Birliği olarak bir eseriniz var mı? Yok. Yapana da hep taş koydunuz.

* Biz şehir hastanelerini yaptık, eğitim araştırma hastanelerini yaptı. Tarihinizde Bay Kemal’in Savaş Ay’ın programında gösterdiği gibi rezil hastanelere vatandaşımızı mahkum etmedik.

* Siz Tabipler Birliği olarak o zamanlar sesiniz çıkmadı. Ah, ah! Bu sahtekarlar, bu cambazlar hastanelerde rehin alınan vatandaşlarımızın haklarını bir gün savunmadı. Biz o mücadeleyi verdik. Bunlarda utanma yok.

ENFLASYON MESAJI

* Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız.

* Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız.

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