Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hasan Polatkan Havalimanı talimatı

AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, yolcu garantisi verilen ve zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı'nı hareketlendirmek, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı da işlevsiz hale getirme sorununu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Erdoğan'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu telefonla arayarak Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'ndaki uçuşların eskiden olduğu gibi herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın devam ettirilmesi talimatı verdiği öğrenildi.

Kemal ATLAN

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AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, sadece yurt dışı uçuşların yapıldığı ve kapatılması gündeme gelen Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı sorununu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Havalimanı ile ilgili kısıtlamaların kaldırıldığı açıklandı.

HASAN POLATKAN HAVALİMANI’NIN KAPATILMASI GÜNDEMDEYDİ

2012 yılında Yap-İşlet-Devret modeliyle yolcu garantisi verilerek hizmete açılan Zafer Havalimanı’nın zarar etmesi ve verilen garantileri karşılayamaması üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havayolu şirketlerinin, uçuş operasyonlarını Zafer Bölgesel Havalimanı’ndan yapmaları konusunda talimat vermişti.

Sadece yurt dışı uçuşların yapıldığı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın işlevsiz hale getirilerek, buradaki uçuşların Kütahya Zafer Havalimanı’na kaydırılmak istenmesine başta iktidar milletvekilleri, muhalefet milletvekilleri, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Eskişehirliler ve havalimanını kullanan gurbetçiler tepki göstermişti.

Tepkiler üzerine, AKP Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AKP MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Hasan Polatkan Havalimanı'nın uçuşlara kapatılmaması için Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu görüşmüşler ve görüşme sonrası gerek sosyal medya paylaşımları gerekse yaptıkları basın açıklamalarıyla sorunun çözüldüğünü söylemişlerdi.

UÇUŞLARA KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılması girişimine tepkiler üzerine geri adım atan Ulaştırma Bakanlığı, daha sonra da havayolu şirketlerine ‘Zafer Havaalanı'na sefer koymaları koşuluyla Eskişehir'e uçma izni verdiği' öne sürülmüş ve Eskişehir'e uçan üç şirket geçen hafta Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'ndan kullanacakları 8 uçuştan 6'sını Zafer'e kaydırmak zorunda bırakılmıştı. Bakanlığın şirketlere ‘Bir kez Eskişehir'e uçacaksanız, 2 kez de Zafer'e uçacaksınız' baskısı üzerine şirketlerin Eskişehir’e uçmaları engellenmek istenmişti.

AKP’LİLER DE KARŞI ÇIKTI

Hasan Polatkan Havalimanı’nın işlevsiz hale getirerek buradaki uçuşların Kütahya Zafer Havalimanı’na kaydırılmak istenmesine Eskişehir’de AKP milletvekilleri ve yöneticileri de karşı çıktı.

Eskişehirlilerin ve gurbetçilerin, Kütahya Zafer Havalimanı’nı kullanmayacağını belirten AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, şunları söylemişti:

* Şimdiye kadar vatandaşlar tercihlerini Hasan Polatkan'dan yana kullandılar. Niye? Çünkü Eskişehir'de Emirdağlı nüfusu var. Avrupa'dan gelenler Eskişehir'e geliyor önce. Eskişehir'e geliyorlar, Eskişehir havaalanına değil. Zafer Havaalanı'yla çeşitli ulaşım sorunları yaşanıyor onlar açısından.

* Dolayısıyla böyle bir girişim şu sonucu verir: Eğer siz birtakım yapay önlemlerle, girişimlerle Hasan Polatkan'ın yolcusunu Zafer'e aktarabileceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. O yolcu Sabiha Gökçen'e gider.

* Daha önceki tecrübeler de bunu gösteriyor. Oradan Eskişehir'e ulaşmak daha kolaydır. Zafer Havaalanı'nı biraz daha canlandıracağız derken 2 tane atıl havaalanımız olma tehlikesi var. Bu hesabın iyi yapılması lazım.

AKP’Lİ VEKİL AVCI, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili sorunun çözümü için Milletvekili Avcı, bugün İstanbul'da Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü yerleşkesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

AKP Eskişehir Basın Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Milletvekili Avcı’nın, Cumhurbaşkanı’na, özellikle Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanına yapılan yurt dışı uçuşlarda yaşanan sorunlar ile Eskişehir'deki bazı ilçe yolları ile ilgili olarak Eskişehir AKP Milletvekili Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AKP MKYK üyesi Burhan Sakallı, AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Eskişehir Belediye Meclis Başkanvekili Murat Özcan'la birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na yaptıkları ziyarete ilişkin bilgi verdiği ve toplantıdan sonra ortaya çıkan bazı bürokratik sorunları ayrıntılarıyla anlattığı öğrenildi.

“KISITLAMAYA TABİ TUTULMAKSIZIN UÇUŞLAR DEVAM EDECEK”

AKP Eskişehir İl Başkanlığı Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Görüşmede Cumhurbaşkanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'nu telefonla arayarak Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanındaki uçuşların eskiden olduğu gibi herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın devam ettirilmesi ve başta Sarıcakaya, Alpu ve Kırka yolları olmak üzere Eskişehir ilçe yollarının da bir an önce tamamlanması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Avcı, görüşmeden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na Eskişehirliler adına teşekkürlerini arz etti.

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