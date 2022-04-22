Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğrenci burs ve kredileriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öğrencilerimizin burs ve kredilerini her ay bu ödemeleri ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe’de Mimar Sinan Yurduna giderek öğrencilerle iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftar programında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.

“AMACIMIZ BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKMAK”

İftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

* Bizim okul hayatımız Türkiye'nin siyasi, sosyal ekonomik bakımdan gerçekten çok çalkantılı ve sıkıntılı bir döneminde geçti. Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların, diğer yandan yokluğun, yoksulluğun hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesi baskısı altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık.

* Bizim evlatlarımızda hem koalisyonların yol açtığı istikrarsızlığın hem de vesayetin tüm çirkin yüzünü sergilediği siyasi ve sosyal çalkantıların gölgesinde eğitim öğretim hayatlarını sürdürdüler. Özellikle kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları ve onları aşmak için çektiğimiz çileyi asla unutamam. Kızlarımızın anneleri okul kapılarında kızlarımızı almak için beklerlerdi. Bir taraftan polis, bir diğer taraftan kızlarımızın anneleri. Sizler ise çoğunlukla hayatını gözlerini AK Parti döneminde gözlerini açmış bir nesilsiniz.

* Ülkemizi ve dünyayı AK Parti'nin ülkemize kazandırdığı eserlerden ve hizmetlerden gördünüz, tanıdınız. Bu süreçte sizlerde elbette ülkemizin yaşadığı farklı sınamalar şahit oldunuz. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere son 7-8 yıldır yaşanan hadiseleri hatırlıyorsunuz. Türkiye bir taraftan son iki asrın demokrasi ve kalkınma eksikliklerini tamamlamak için gece gündüz çalışırken, diğer taraftan da bu tür yeni tehditlerle mücadele ederek bu günlere geldi.

* Ülkemizi bundan 11 yıl önce milletimize ilan ettiğimiz 2023 hedeflerine ulaştırmak için gerçekten çok çalıştık. Çok engel aştık, çok eser ve hizmet ürettik. Amacımız sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz Büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktı. Hamdolsun gittiğim her yerde burada da gayretleriyle, birikimleriyle, azimleriyle heyecanlarıyla 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum.

* Birileri farklı konuşabilir, ama ben bu gençliğe Teknofest gençliği diyorum. Zira sizler artık uzayı okuyorsunuz. Artık sizler uzaya bu milletin veya gençliğin göndereceği uzay araçlarının bütün tanzimini hesaplamalarını ve bu hesaplarla birlikte onların hazırlığını yapıyorsunuz. Teknolojiden edebiyata, spordan sanata her alanda gençlerimizin ülkemiz sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz.

“FARKLI BİR ŞEKİLDE BUNLARA BU BEDEL ÖDETİLECEK”

Pençe Harekatıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Geçmişte bu gençlerini kimi zaman sağ, sol, Türk Kürt, kimi zaman ilerici ve gerici diye bölen ülkenin potansiyelin heba eden oyunlara karşı yeteri kadar dirayetli durulamadı. Ama bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü böyle bir ayrım yok. Bizde ne var? Bizde sadece ve sadece yaradılanı severiz, Yaradan'dan ötürü anlayışı var. Aynı şekilde PKK FETÖ kadar gençlerimizi hedef alan onların yıllarını ve hayallerini çalan terör örgütlerinin yol açtığı kayıplarının ülkemize çok ağır bedeli oldu.

* Hamdolsun şu anda bildiğiniz gibi Suriye'nin kuzeyiyle Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı yürüyor. Bu gün 13.10 itibariyle 45 tane teröristin artık bedeli ödediler ve bütün inlere mağaralara komandolarımız giriyor, aramalar devam ediyor. Bu sayı çok daha fazlasıyla artacak. Ama 3 tane şehidimiz var.

* Bütün bu şehitlerimizin ruhaniyeti inşallah farklı bir şekilde bunlara bu bedeli ödetecek. Bizim Türkiye'ye en büyük hizmetimiz şartlar ne olursa olsun, hangi senaryo sahnelenirse sahnelensin eser ve hizmet siyasetinde asla vazgeçmeyerek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız.

* Güneyimizde ve kuzeyimizde kanlı savaşlar yaşanırken, küresel, siyasi, sosyal ve ekonomik krizler zirveye çıkmışken, Türkiye'yi 2023 ve 2053 vizyonu rayından asla çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Yarın inşallah sizler bizden emaneti devralıp ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğinizde işte bu güçlü altyapı üzerinde çok daha büyük hedeflere yöneleceksiniz.,

“BU TÜR KÖPRÜLERİ YAPMAK FALAN MAHARETTİR”

Yapılan hizmet ve eserlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

* Birçoğunuz özellikle birçok hizmet ve eseri belki bilmiyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsünün başlangıcı bitişini bilmiyorsunuz. Osmangazi Köprüsünü başlangıç ve bitişini bilmiyorsunuz. İstanbul İzmir otoyolu başlangıç ve bitişini belki de bilmiyorsunuz. İstanbul'dan İzmir buradan yola çıktığınızda İzmir'e varış kilometreler saatlerce bakınca 6-7 saatti, ama şimdi 3 saatti İstanbul İzmir. Bunu bu mesafeyi kat edebiliyoruz.

* Aynı şekilde 18 Mart Çanakkale Köprüsü dünyada bir ilk, bunu başardık. 2,5 milyar Euro ile bunu bitirdik. Bunu hangi usulle bitirdik. Yap-işlet-devret anlayışıyla bitirdik. Yani kasamızdan para çıkmadan getirilen kredi ile bitirildi. Belirli bir süre yüklenici firma Kore ve Türkiye olmak üzere burayı işletecekler, ondan sonra Türkiye'nin kendisine teslim edecekler.

* İşte bu bir maharettir. Bizden öncekiler de bunu yapabilirlerdi, bunu niye yapmadılar. Zaten böyle bir köprüleri viyadükleri yok. Az önce Şanlıurfalı bir kardeşim masamda vardı. Şanlıurfa Adıyaman arasında Nissibi Köprüsü var, ama belki sen o köprüden geçmedin. Bu tür köprüleri yapmak falan maharettir. Biz bunları başardık.

“ÖĞRENCİ BURSLARINI VE KREDİLERİNİ 25’İNDE HESAPLARA YATIRACAĞIZ”

“Hükümete gelirken milletimize biz bir söz verdik” diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi:

* Dedik ki ülkemizi 4 temel alan veya 4 temel esas üzerinde yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Dikkat ederseniz, ilk sıraya eğitimi yerleştirdik. Ülkemizde eskiden üniversite kapısında yığılma vardı ki akıl alır gibi değildi. Bizim girişimizde 10 öğrenciden 1 tanesi giriyordu, şimdi 10'da 10 kimseyi açıkta bırakmıyoruz.

* Üniversiteyi sayımızı 78'den 207'ye çıkardık. Şu anda üniversite olmayan il yok. Bunlar iş bilenin kılıç kuşananın böyle oldu. Şimdi biz ülkemizin her vilayetinde üniversitemiz var. Geçen hafta Hakkâri'deydim, haber vermeden gittik. Orada iftarımız askerimizle beraber yaptık. Ondan sonra Yüksekova'dan şehir merkezine girdik. Baktık ki maşallah öğretmenler gençler hepsi beraber orada bir pastanede oturuyorlar. Bizde onların yanına oturduk. Hocalarımızla gençlerimizle güzel bir akşam geçirdik.

* Akademisyen sayımızı 70 binden 182 bine çıkartarak bu yığılmayı da ortadan kaldırdık. Bu gün ülkemizde üniversite kontenjanlarımızla liseden mezun olan sayımız neredeyse aynı duruma getirdik. Artık gençlerimiz herhangi bir üniversite programına girmek için değil, istediği bölüme yerleşmek için rekabet ediyor. Birileri diyor ya yurt yok diyor. Yurtlarımızın sayısını 190'dan 778'e, yurt kapasitesini 182 binden 747 bine yükselttik.

* Bay Kemal'a sorarsan yurt yok diyor. Biz bununla kalmayıp öğrencilerimiz aylık 750 lira beslenme yardımından internete kadar her türlü imkanla destekliyoruz. Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimiz 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta bin 700 liraya doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız.

“SPOR KONUSUNDA TARİHİMİZİN EN BÜYÜK ATILIMLARI BİZİM DÖNEMİMİZDE GERÇEKLEŞTİ”

Spor alanında yapılan hizmetlerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin 81 vilayetinde 399 gençlik merkezimizle 299 genç ofisimizle 43 gençlik kampımızla pek çok farklı alanda sizlere hizmetler sunuyoruz. Spor konusunda da tarihimizin en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti. Ülkemizin dört bir yanını futbol sahalarından atletizmden pistlerine yüzme havuzlarından spor salonlarına kadar toplam 4 bin 126 tesisle donattık. Tabi kapalı spor salonlarını söylemezsek ayıp olur. Bu sayede lisanslı sporcu sayımız 278 binden 11 milyon 300 binin üzerine çıktı. Okullarımızda yaklaşık 2 milyon çocuğumuzu sportif yetenekten geçirerek beceri eğitimlerine tabi tuttuk. İnşallah bizim bıraktığımız yerden sizler devam edeceksiniz” diye konuştu.

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