“Cumhurbaşkanı ‘üretin’ diyor, meramız elimizden alınıyor”

Konya'da yönetimi MHP'de olan Ereğli Belediyesi, ilçeye bağlı Adabağ Mahallesi'nde bulunan 5 milyon 300 bin metrekare mera arazisinde organik tarım projesi için iş makinelerini bölgeye gönderdi.

Müslüm EVCİ

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Konya'da yönetimi MHP'de olan Ereğli Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde ilçeye bağlı Adabağ Mahallesi'nde bulunan 5 milyon 300 bin metrekarelik mera arazisinde organik tarım projesi başlattı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından MHP'li belediyeye devredilen mera alanında yapılacak projeye bölge halkı tepki gösterdi.

ARBEDE ÇIKTI

Sabah saatlerinde belediye tarafından mera alanını sürmek için iş makinelerine engel olmaya çalışan bölge sakinleri ile belediye çalışanları arasında arbede çıktı. Belediye yöneticileri de bölgede görüntü almaya çalışan gazetecilere engel olmaya çalıştı.

ÜRETİCİ, ERDOĞAN’A SESLENDİ

Mahallelerinde resmi kayıtlara göre 12 bin adet koyun olduğunu ve meradan başka hayvanlarını otlatacak yerlerinin olmadığını söyleyen bölge sakinlerinden Mehmet Eryiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Eryiğit, “Biz burada üretim yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, ‘ siz çiftçiler üretim yapın' diyorsunuz. Biz de burada üretim yapıyoruz. Benim 4 çocuğum var, burası da elimizden giderse yapacağım bir şey. Biz burada üretim yapıyoruz. Buradan başka meramız yok” dedi.

“BURASI TARIM ARAZİSİ OLMAZ”

Bölgenin tarım yapmaya elverişli olmadığını söyleyen mahalle sakinleri, “Burası tarım arazisi olmaz. Bura sadece mera için ve koyun yayılır. Ereğli Belediyesi burada organik tarım yapacakmış, burada neyin organik tarımı yapılacak. Burada atalardan kalma bitkilerimizi öldürecekler. Koyun da milli bir servet. Biz de ona kalırsa organik hayvancılık yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KOYUNLARIMIZI BELEDİYENİN ÖNÜNE Mİ SÜRELİM?”

MHP'li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya tepki gösteren bölge sakinleri, “Oprukçu bizden oy istedi, gayrısız oy verdik. Bunun için mi oy verdik? 12 bin koyun var burada. Bu koyunları belediyenin önüne mi sürelim.

Burası gittikten sonra biz koyunlarımızı nerede güdelim? Bize otlak ya da yayla göstersinler o zaman. Bize bir yol göstersinler. Biz aç mı kalalım? Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Devletimiz ‘şehirden köye dönün' diyor ama, köydeki halkı da eziyorlar. Ne yapalım, ölelim mi biz?” siteminde bulundu.

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