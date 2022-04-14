‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla hakim karşısına çıkan Genco Erkal’ın beraatine karar verildi

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada Erkal’ın beraatine karar verildi

Fırat FISTIK

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Genco Erkal'ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada beraat kararı verildi.

16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri ve avukatları katıldı. Duruşmada savcı mütaalasını açıkladı ve Genco Erkal'ın paylaşımlarının ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraatine karar verilmesini talep etti.

ELEŞTİRİDİR, HAKARET İÇERMEZ

Genco Erkal ifadesinde şunları söyledi:

*Mütaalaya katılıyorum. Bizim de söylediğimiz buydu. Bu bir eleştiridir, hakaret içermez. İddia makamının da bunu kabul etmesi çok sevindirici.

*Bu diploma meselesi yıllardır tartışılıyor, tek söyleyen ben değilim. Davalarda bazıları reddedildi, bazıları devam ediyor. AİHM'e kadar gitti bu konu. Bu da bir eleştiri.

*Öbür konu ise, kendisinin de sözlerini, Sayın Cumhurbaşkanının sözleriyle çobanlığı değerli bir unsur olarak gördüğünü kabul ediyor. ‘Ben de aslında bir çobanım' diyerek kendisi kabul ediyor.

*Burada bir hakaret olamaz. ‘Çoban olmayan bir insan ülkeyi yönetemez' diyor. Bunun neresinde hakaret olabilir? Kendisi bile hakaret olarak kabul etmiyor.”

DİPLOMA MESELESİNDE, DİPLOMA GÖSTERİLİR OLUR BİTER

Avukat Turgut Kazan ise “Mütaalaya yalnız katılmakla kalmıyorum, yaşadığımız günlerde az rastlanır bir örnek olduğu için iddia makamına teşekkür ediyorum” derken hem diploma hem de çobanlık konusunda yazılan köşe yazılarını ve televizyon programlarını örnek gösterdi. Kazan şunları söyledi:

*Ayder için betonlaşma uyarısı yapmış, betonlaşmadı mı? Ben İstanbul betonlaştı dersem yargı önüne mi çıkacağım? Diploma meselesinde diploma gösterilir olur biter.

*Biri Turgut Kazan'ın diploması yoktur dese birçok fotoğraf çıkar, tüm gazetelerde yayınlanır. Bir tek fotoğraf gördük mü? Kasımpaşa'da oynarken var. Daha ayrıntılı tartışmalar yapılacaktır. Çobanlıkta da sisteme çobanlık deniyor üstelik.

*Fransa'da 47 yılda cumhurbaşkanına hakaretten iki dava açılmış. Bu sayı dilekçede var. Bizde 7 yılda 169 bin soruşturma, 38 bin 608 dava açılmış. Fransa'daki davalara bir örnek, Sarkozy'ye ‘defol gerizekalı' pankartı açılıyor. 30 Euro ceza veriliyor. Ceza erteleniyor.

*AİHM bunu bile ihlal saymıştır. Böyle bir Türkiye'den, Türkiye'yi kurtarmamız gerekiyor.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan Erkal'ın beraatine karar verdi.

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